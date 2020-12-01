聽新聞
test
0:00 / 0:00
傳黨內拱吳怡農掌北市黨部 何志偉：團結需要時間沈澱
民進黨台北市黨部主委爭議懸而未決，前立委薛凌與前市議員王孝維兩造爭執不斷，現在傳出民進黨有意讓民進黨智庫副執行長吳怡農接任。薛凌兒子、民進黨立委何志偉今天表示，目前爭議還是在擺在那，相信時間會找出更多空間，團結也是需要時間來沈澱，有人願意出來承擔都是好事，只求在機制面可以更加公開透明。
據了解，明天民進黨中執會將討論修改「黨員入黨辦法」、「黨職人員選舉辦法」，擬放寬黨齡不足2年無法參選黨職的限制，讓加入民進黨未滿2年的吳怡農據有參選資格。
何志偉表示，目前還沒收到精準修改規章的文字、條文，相關討論還在進行當中，也還在了解提案內容；台北市黨部主委都是黨員一票一票投出來，自己的意見不重要，而是大家的集體意志才重要。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言