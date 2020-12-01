傳黨內拱吳怡農掌北市黨部 何志偉：團結需要時間沈澱

民進黨台北市黨部主委爭議懸而未決，前立委薛凌與前市議員王孝維兩造爭執不斷，現在傳出民進黨有意讓民進黨智庫副執行長吳怡農接任。薛凌兒子、民進黨立委何志偉今天表示，目前爭議還是在擺在那，相信時間會找出更多空間，團結也是需要時間來沈澱，有人願意出來承擔都是好事，只求在機制面可以更加公開透明。

據了解，明天民進黨中執會將討論修改「黨員入黨辦法」、「黨職人員選舉辦法」，擬放寬黨齡不足2年無法參選黨職的限制，讓加入民進黨未滿2年的吳怡農據有參選資格。

何志偉表示，目前還沒收到精準修改規章的文字、條文，相關討論還在進行當中，也還在了解提案內容；台北市黨部主委都是黨員一票一票投出來，自己的意見不重要，而是大家的集體意志才重要。