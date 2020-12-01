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秋冬防疫專案今開跑 侯友宜：勸導不聽就開罰
12月1號秋冬防疫專案正式起動，民眾進入醫療照護、大眾運輸等8大類場所，將強制要求戴口罩，未依規定且勸導不聽者，最高可罰1萬5000元；新北市長侯友宜今天一早也至台鐵、捷運、公車站視察防疫整備。他強調，政府一定嚴格執行秋冬防疫專案，只要勸導不聽就開罰。
中央流行疫情指揮中心公布秋冬防疫專案3大方向，12月1日起進出醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公機關等八大場所須強制戴口罩，並加強醫療院所通報採檢，入境及轉機者登機前須附核酸檢驗報告。
侯友宜今一早先後至台鐵、高鐵、捷運入口處及板橋公車站視察，雖然大部分民眾皆有戴上口罩，但仍有少數民眾經勸導後才戴起來。侯友宜表示，少數沒有戴口罩的民眾，一定嚴格取締，若不照規定，按「傳染病防治法」可罰三千到一萬五千元，「勸導不聽就開罰」。
侯友宜也說，自中央流行疫情指揮中心今年4月3日宣布搭大眾運輸工具應戴口罩，截至本月25日，新北市共有55位民眾因搭公車未戴口罩且不聽勸，遭警方勸離。
交通局長鍾鳴時表示，交通局今年1月起即嚴格督促市區公車、新巴士於出車前皆須消毒，針對車內扶手、拉環、座椅及下車鈴等設施，加強清潔消毒，2月起共販售給新北公車公會43萬4750片口罩，會持續不定時稽查業者防疫流程和駕駛員出勤戴口罩情形。
新北捷運局長李政安說明，台北捷運公司在旅運量較大的台北車站、西門站、市政府站、中山站、板橋站、忠孝復興站及龍山寺站，設置紅外線熱顯像儀共17台；新北捷運公司在淡海輕軌紅樹林站、行政中心站及漁人碼頭站，也設置紅外線熱顯像儀共3台，另針對旅客頻繁接觸的設備定時擦拭消毒，像是自動售票機、電扶梯扶手等，每4小時消毒一次，列車則是每8小時一次。
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