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政院警官偷聽藍黨團大會？ 蘇貞昌：沒這必要
國民黨反萊克多巴胺美豬進口，連續杯葛行政院長蘇貞昌施政報告。國民黨團今召開黨團大會，卻發現行政院警官隊警官偷聽會議進行，還通報會議結束。國民黨團書記長林奕華今上午質詢時，要求蘇貞昌查明。蘇貞昌答詢表示「我們來了解一下」。
國民黨團總召林為洲指出，黨團一早在立院紅樓101開黨團大會，有成員碰到一個不認識的人在偷聽黨團大會，還通報會議開完，詢問後得知是行政院警官隊。林奕華質詢時表示，詢問對方說是「上面派他來的」，上面是誰、是來監視國民黨籍委員？
蘇貞昌連忙表示，應該沒有這個必要，「我們也沒有上面這東西，」有沒有這樣的事，他們會去了解。
內政部長徐國勇答詢也說，還沒接到這個報告，「我們來了解。」
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