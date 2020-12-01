便衣崗哨變監視藍營？ 徐國勇：下雨換位沒偷聽

行政院長蘇貞昌今赴立法院接受施政總質詢，國民黨團一早在立院紅樓101開黨團大會討論對策，事後卻爆出遭行政院警官隊監視的爭議。內政部長徐國勇備詢時則解釋，警員絕對沒有偷聽這回事，而是因為下雨，便衣崗哨才會移動到走廊，且離會議室也有一段距離。

國民黨反萊克多巴胺美豬進口，連續杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，上周才遭突破。國民黨團今早召開黨團大會，卻發現行政院警官隊警官竟偷聽會議進行，還通報會議結束。國民黨團總召林為洲受訪指出，上午黨團在立院紅樓101開黨團大會，黨團成員出來時碰到一個不認識的人在偷聽黨團大會，還通報會議開完，詢問後得知是行政院的警官隊，說他那邊有一個崗哨，但完全是黑白講，那個地方有崗哨也應是立院保六崗哨。

國民黨立委林奕華不滿監視疑雲，質詢時要求行政院、內政部給出說法，徐國勇則隨後在回答民進黨立委莊瑞雄時作出解釋。

徐國勇說，經電話聯繫警政署跟保六總隊後確認，立法院院區每個路口都有警察與便衣崗哨，今天是因為下雨，因此便衣崗哨才在走廊，警政署解釋當時便衣崗哨離國民黨團開會的會議室有點距離，沒有偷聽，也絕對沒有偷聽這回事；保六也說明，所有員警都有立法院的出入通行證，相信一看就知道可以在院區出入。

徐國勇補充表示，事實上沒有監視這回事，而且也沒有必要這麼做，因為國民黨團開會在會議室警察也進不去，只是因為下雨所以才會出現在走廊。