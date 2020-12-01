擔心杯葛總質？ 林為洲：政院警官偷聽黨團大會還通報

國民黨反萊克多巴胺美豬進口，連續杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，上周才遭突破。國民黨團上午召開黨團大會，但卻發現行政院警官隊警官竟偷聽會議進行，還通報會議結束。國民黨團總召林為洲上午批評，立院已被政院接管了嗎？

林為洲表示，昨天立院司法委員會才決議負責立院維安的保六總隊，不能再通報任何立委的行止、行動，包含什麼時候進院，什麼時候去開黨團大會，結果現在保六不敢通報，反而是行政院警官隊派人，這樣的方式無異警察國家再現。

林為洲質疑，現在行政院警官隊可派人到立法院各個地方去偷聽在野黨開會、通報？行政院警官隊已經管到立法院來，還管到在野黨什麼時候開會，還去偷聽在野黨開黨團大會的內容，這個太離譜，嚴厲譴責。

林為洲指出，上午國民黨團在立院紅樓101開黨團大會，黨團成員出來時碰到一個不認識的人在偷聽黨團大會，還通報會議開完，詢問後得知是行政院的警官隊，說他那邊有一個崗哨，完全是黑白講，那個地方有崗哨也應是立院保六崗哨。

林為洲質疑，行政院警官隊照理說是要保護行政院長、官員，應在議場，怎麼會跑到紅樓101有個崗哨？「那不就在監視我們？」認為政院警官隊就是派人過去聽取國民黨團大會內容，非常不恰當，真的把立法院當行政院的附屬單位？

林為洲批評，政院的做法就是心虛，怕國民黨團有什麼動作，但不管政院用警察、警官隊來給壓力，國民黨團都不會放棄，隨時會發動院內、外的抗爭，目的就是要擋萊豬，萊豬不要進來，行政命令不要通過，一切都解決。

林為洲表示，國民黨團已經提出這個禮拜要朝野協商，要處理9個開放萊豬的行政命令與食安法、學校衛生法修法草案，呼籲執政黨該面對就要面對，要承擔責任，敢用行政命令讓萊豬進口，就要負擔政治責任。