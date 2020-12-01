民進黨團一早守住主席台備詢台 蘇貞昌順利上台備詢

行政院長蘇貞昌今天到立法院備詢，在民進黨立委一早守住主席台和備詢台的幫助下順利上台，第一個質詢的是台灣民眾黨立委張其祿。

民進黨立委昨天再度守在議場門口，並在一早開門後進入議場，以防止國民黨團杯葛，民進黨立委莊瑞雄、陳亭妃等人守住主席台，何欣純、陳秀寳等人則是守在備詢台。

上午9點時間一到，立法院副院長蔡其昌進入議場宣布開會，少數國民黨立委進入議場，但並未有抗議動作，張其祿上台質詢時，幾位國民黨立委在台下高喊要求在主席台和備詢台的民進黨立委應該要離開，讓台上清空。