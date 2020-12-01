二度應戰 蘇貞昌再提早至立院、取消受訪

行政院長蘇貞昌上周五在黨籍立委協助下，完成史上最短施政報告，今二度挑戰施政報告並備質詢，依然維持上周的高度警戒，8時27分就已到立院議場後門，再次提早約20分鐘抵達，二度取消媒體時事問答，直接進入議場準備室，9時開始，蘇貞昌順利上台備詢。

蘇貞昌上周五終於上台施政報告，被杯葛次數定格在12次，不過報告過程，現場豬內臟滿天飛、朝野立委扭打，蘇面色嚴肅花約4分鐘時間唸完部分施政報告，創下有史以來最短的施政報告紀錄，主軸仍是向在野黨喊話應支持萊豬政策，並重申5項進口管理政策。