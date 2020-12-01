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再戰立院總質詢？ 綠一早就戰鬥位置 柯建銘：見招拆招

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
立法院朝野上周為萊豬議題衝突後，為讓行政院長蘇貞昌順利進行總質詢，民進黨立委一早就在議場外準備進場並搶先進入占領主席台及官員席。 記者曾學仁／攝影
立法院朝野上周為萊豬議題衝突後，為讓行政院長蘇貞昌順利進行總質詢，民進黨立委一早就在議場外準備進場並搶先進入占領主席台及官員席。 記者曾學仁／攝影

行政院長蘇貞昌今將赴立法院接受總質詢，民進黨團昨再度守在議場門口，並在一早開門後進入議場，以防止國民黨團杯葛，確保議事順利進行。而國民黨團則預計在今日上午8點召開黨團大會，決定今日戰略。

民進黨團繼上周連3天占住議場大門，11月25日在一片混亂中順利讓蘇揆上台，終止藍營杯葛，昨下午再度在議場門口輪班，確保今日議事能夠順利進行。

昨日晚上下雨，溫度驟降，民進黨團由男性立委留守，而女性立委則被安排在上午6點至立院，黨團在上午7點即進入議場，占據要位。綠委莊瑞雄、陳亭妃、郭國文坐在主席台上，並由綠委何欣純、周春米、吳思瑤占住質詢台。總召柯建銘並於8點叫大家，各就各位，就戰鬥位置。

而國民黨上周五於議場丟擲豬內臟後，外傳國民黨團今日還有動作，民進黨團總召柯建銘表示，已掌握國民黨團將再出招的消息，黨團將見招拆招。

國民黨 民進黨 柯建銘

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