再戰立院總質詢？ 綠一早就戰鬥位置 柯建銘：見招拆招

行政院長蘇貞昌今將赴立法院接受總質詢，民進黨團昨再度守在議場門口，並在一早開門後進入議場，以防止國民黨團杯葛，確保議事順利進行。而國民黨團則預計在今日上午8點召開黨團大會，決定今日戰略。

民進黨團繼上周連3天占住議場大門，11月25日在一片混亂中順利讓蘇揆上台，終止藍營杯葛，昨下午再度在議場門口輪班，確保今日議事能夠順利進行。

昨日晚上下雨，溫度驟降，民進黨團由男性立委留守，而女性立委則被安排在上午6點至立院，黨團在上午7點即進入議場，占據要位。綠委莊瑞雄、陳亭妃、郭國文坐在主席台上，並由綠委何欣純、周春米、吳思瑤占住質詢台。總召柯建銘並於8點叫大家，各就各位，就戰鬥位置。

而國民黨上周五於議場丟擲豬內臟後，外傳國民黨團今日還有動作，民進黨團總召柯建銘表示，已掌握國民黨團將再出招的消息，黨團將見招拆招。