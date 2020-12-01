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【即時短評】民進黨召喚來立院滿地豬內臟

聯合報 / 本報記者程平
國民黨立委上周五夾帶豬內臟突襲議場，引爆「最血腥的杯葛」爭議。 本報資料照
國民黨立委上周五夾帶豬內臟突襲議場，引爆「最血腥的杯葛」爭議。 本報資料照

國民黨立委為了萊豬發動抗爭，在立法院議場丟豬內臟，引發不會當在野黨的批評。只不過，當民進黨政府罔顧民意，讓政府決策失控，多數的執政黨立委卻又自甘當橡皮圖章，如果在野政黨或人民用極端手段表達不滿，也是被民進黨召喚來的。

台灣在法理上，從來沒有「公民不服從」的概念。「太陽花運動」佔領行政院事件的二審判決，魏揚等人從無罪被改判徒刑，高院在判決文中明確指出，的所謂「公民不服從」僅止於學理上的討論，台灣法律並無此概念，法官判決只能依據法律，不能造法，無法用公民抗爭判決無罪。

公民不服從在台灣的法律上站不住腳，在道德上呢？如果一個政府，對一個近七成民眾不支持的政策，一意孤行，最大在野黨除了杯葛，已經沒招，最後迫不得已，只能在國會殿堂民粹的發動丟內臟攻勢，這在道德上，沒有容許空間？

有人說，應該回歸體制理性問政，但那不過是縱容民進黨，從行政到立法串連一氣，玩弄民主政治賦予的權力，將違背民意的政策合理化。那些還在訴求民主政府決策機制的堅持，就成了讓全民吃萊豬的幫兇，是誰在放棄監督政府？

靠著太陽花學運公民不服從起家的時代力量，立院黨團總召邱顯智批評，「國民黨作為最大在野黨資格都沒有」，他要教國民黨如何做忠誠反對黨。

邱顯智的「忠誠」，是用王婉諭關鍵的一席，企圖讓在野沒辦法在立院衛環委員會拿到召委，獲得監督萊豬的排案權，換來的卻是衛福部不派員出席時力萊豬記者會的傲慢，怎還有資格教人做在野黨？

當然有人會說，應該尊重民主投票的結果，四年一次改選，就是制衡。但多數選票選出來的結果，不代表這個結果選出的政府不會犯錯，尤其當違背民意的政策已瀕臨城下，難道還要等曠日費時的民主投票機制來糾正，而且不能讓人期待換了新的政府，就敢糾正萊豬政策。

《暴民法》一書說，當國家為惡、政治失控、正義失靈，人民的反抗無罪。民進黨違背民意，以民主包裝獨裁，這次召喚了豬內臟，只是揭開召喚人民反抗力量的序曲。

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