吳怡玎：民進黨曾丟鞋到王金平頭上全武行早上國際媒體

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨立委吳怡玎。本報資料照騙
國民黨立委吳怡玎。本報資料照騙

立法院司法及法制委員會昨就「國會議事中立及院區管理缺失」進行專題報告並備質詢。國民黨立委吳怡玎指出，BBC報導中的「notorious」是寫台灣國會的杯葛是「從以前到現在」，不是從現在才發生的，所以過去就有比較不好的形象。從2000年國民黨還是多數黨的時候，民進黨的全武行就已經上國際媒體了。

吳怡玎細數民進黨立委過去的杯葛事件，包括2007年丟鞋子到主席台，丟到時任立法院長王金平的頭上；2010年拿議事人員的計時器丟到時任國民黨立委吳育昇的眼睛，讓他縫了八針；2011年在經濟委員會帶香蕉進去質詢香蕉崩盤，把一整串香蕉丟到農委會主委頭上。

吳怡玎說，那時候質詢議題跟香蕉有關，這次是跟萊豬有關，民進黨立委說國民黨丟豬內臟對豬農不是很尊重，那他們之前在外面抗丟雞蛋，是不是對雞農也不是很尊重？如果這些是農產品，民進黨立委認為不該丟農產品，過去卻在杯葛豬牛分離的時候丟豬屎，「所以我們是不是應該丟豬屎不是丟豬內臟？」，這部分不應該雙標。

民進黨 香蕉 國民黨

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