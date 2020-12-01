鄭運鵬控國民黨「七大暗器」：魔音傳腦和吸白粉傷身

國民黨上周五在立法院院會上演「內臟大戰」，引發民進黨立委群起撻伐。民進黨立委鄭運鵬昨在立法院司法及法制委員會質詢時，痛批國民黨杯葛議事有「七大暗器」，包含使用麥克風、上門釘、丟水球、灑白粉、撕毀票匭、丟議事錄以及丟內臟，批評國民黨立委不僅魔音傳腦影響大家健康，「吸入白粉還會傷肺」。

鄭運鵬指出，第一大是「魔音傳腦」，第九屆國民黨立委開始帶音箱麥克風進議場，讓大家沒辦法報告質詢，「吵都吵死了影響大家健康，現在連汽笛都進去了」。第二大是「上門釘」，國民黨今年6月29日拿鋼釘釘議場皮門，讓駐衛警不敢碰門，還是民進黨立委把釘子拔出來的。

鄭運鵬接著說，第三大是「水花四濺」，國民黨在審前瞻預算時丟水球，包括不是立委的人也跟著丟水球，上周五國民黨員本是說要把血水丟地上，結果後來是丟內臟，所以這種狀況就是會讓他們偷渡；第四大是「白粉」（麵粉、太白粉），大家衣服沾到好像在做胡椒餅，吸進去還傷肺；第五大是投票時撕毀票匭；第六大是「垃圾滿地」，不管是舉牌的珍珠板還是立法院議事錄都變成地上的垃圾；第七大就是「丟內臟」，國民黨立委秀下限變成國際笑話。