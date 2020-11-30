丟豬內臟杯葛不節制？ 林為洲：議事攻防要顧及3因素

反含萊克多巴胺美豬進口，國民黨團上周五在議場丟豬內臟杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，卻遭黨內青年團質疑「不能節制一點」？國民黨團總召林為洲下午前往溝通，提醒在立法院的議事攻防都要考慮3因素，歡迎他們來立院實習。

林為洲表示，在立法院論述內容與呈現方法要考慮3個因素：「支持者的期待、社會觀感、媒體效應」，青年團成員只考慮社會觀感，才只會說杯葛要理性，但對於支持者的期待部分與應注意的媒體效果卻沒有顧及。

林為洲說，有些支持者就一直覺得黨團很軟弱，週五杯葛之後，這幾天服務處接到的打氣電話絡繹不絕；此外，他也跟青年團講，你再怎麼理性，沒有媒體報導就等於沒有發聲，有什麼用，黨團是要傳播效應，要影響民眾的想法。

林為洲表示，如果質詢傳播力很差，質詢不出什麼東西，那還質詢什麼；有建議青年團成員來立院實習，讓他們更了解議事攻防。林舉例，上週五若國民黨團沒有抗爭，對民進黨忠誠的時代力量立委也沒機會站上椅子質詢，也沒有版面。

至於後續立院議事攻防，林為洲指出，明天上午黨團大會會再討論，國民黨團還有34個立委可質詢，只要綠營一鬆懈，隨時可以發動抗爭，敵明我暗，但若民進黨團對於院會議決開放萊豬進口行政命令可以釋出善意，那可以再來協商。

對於周五扳倒號稱要1打35的台灣基進立委陳柏惟，林為洲說，他的手本來就很有力，大學畢業、年輕時曾經參加過60公斤量級全國健力比賽第4名，現在跟他同年的人比腕力仍舊很少輸，他沒有特別練，天生的。