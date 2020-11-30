《遠見》民調：四成民眾對來年經濟悲觀 六成六認未來10年不會統一

美國總統大選大致底定，國際關係進入新常態。《遠見》2021台灣民心動向大調查出爐，結果顯示，民眾對於2021年國內整體經濟略悲觀，近四成民眾認為會變差，高於看好的比率；其中20~29歲族群最看好，近四成七認為會變好，但樂觀指數隨年齡升高而遞減。政治層面，66.3％民眾認為未來10年，大陸不可能實現與台灣統一；希望兩岸關係「永遠維持現狀」者則占25.1％，創下新高。經濟期待的世代落差、統獨意識的波動消長，將引領台灣走向全新道路。

2020年，台灣交織在疫情、中美矛盾之間，得到罕見的國際能見度，又在防疫得宜、投資與消費榮景之中，得到異於他國的成長機會。

面對即將到來的2021年，《遠見》與「遠見民意研究調查」進行一年一度的「台灣民心動向大調查」，探查民眾的經濟期待，以及對於兩岸關係的最新態度。

各單位對台灣2021年總體經濟預測普遍看好，經濟成長率預測，從中央銀行的3.28％、中經院3.42％，到主計總處3.92％、台經院4.1％，高出過去多年的台灣平均成長率約1.7％甚多，也遠遠高於一般民眾的預期。《遠見》調查發現，39.3%民眾對2021年經濟發展較悲觀，高於認為會變好的37.1%。其中，不同年齡族群的期待大不相同，樂觀程度與年齡成反比，20~29歲有高達46.9％認為會變好，看好指數隨著年齡升高一路下降。

世代期待的差異，同樣出現在「個人財務」預測。民眾評估自己的財務狀況，33.3％認為會變好，31.1％認為會變差。40歲以下族群特別有期待，20~29歲甚至高達62.1％覺得會變好，遠高於覺得會變差的15.5%，而30~39歲也有44.5％覺得會變好。

《遠見》觀察，這樣的世代差異，符合疫後經濟結構變動呈現的「K型復甦」，Ｋ型上端是資通訊網路產業，網路與電腦相關產業不斷上揚，因此，數位素養較佳的年輕世代，未來一年將有機會發揮；相對地，Ｋ型下端傾向傳統實體產業，年紀較高族群，面對既有模式改變，出現未知與不安。

至於對兩岸經濟與發展比較，51.3%認為大陸大學生較有競爭力，高於認為台灣較優的29.7%；52.2％認為大陸經濟發展較有競爭力，高於認為台灣較優的34.7％；至於關鍵產業，61.9％民眾認為台灣科技業較有競爭力，遠高於認為大陸較強的25.1％。

33.7%對大陸印象變差 28.7%盼兩岸關係先維持現狀

圖／遠見提供

大局波動使政治氛圍轉變，經過兩岸幾番叫陣，以及大陸軍機頻繁擾台，《遠見》民心動向大調查也出現轉折。33.7％民眾對大陸整體印象變差，24.3％變好，與去年相比，印象變差的比例增加3個百分點，印象變好的比例則減少1.6個百分點。

值得注意的是，兩岸近來頻繁磨擦，反讓64.2％民眾認為兩岸應增加互動，比去年增0.6個百分點，僅21.1％認為兩岸應減少交流，比去年降0.8個百分點。

今年局勢亦促使民眾統獨立場產生波動。認為兩岸「先維持現狀再看」的比例，降至28.7％，比去年（38.1％）大幅減少10個百分點，創《遠見》民心動向大調查12年來新低；「贊成台灣獨立」的從去年的25.5%成長至29.8％，「贊成與大陸統一」的從4.5%微幅上升至6.3%；「永遠維持現狀」則來到歷年新高，占25.1％。

然而整體就「先維持現狀再看」與「永遠維持現狀」合併為「維持現狀」，可發現「維持現狀」比例穩定維持在五成以上，仍高於「贊成台灣獨立」。

《遠見》本次調查雖可看出民心轉變端倪，但大勢並未改變，66.3％民眾認為未來10年大陸不可能實現與台灣統一。

圖／遠見提供

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42.1%疫後解禁最想去日本 大幅領先大陸、韓國

此外，本次調查因應疫情，增加一項生活議題。面對全球邊境管制，喜愛國外旅遊的台灣人，在解禁之後期望往哪去？結果不出所料，民眾最想去旅遊的國家首推日本，高達42.1％民眾表達意願，遠高於排名第二的中國大陸4.7％、排名第三的韓國3.0％。但近日來全球疫情更趨嚴峻，台灣12月1日也將推出更嚴峻的秋冬防疫專案，國人仍要耐心等待出國解禁時機。

面對K型復甦、疫後新生活，以及美國總統換手之後的「拜登式」國際關係，台灣民眾帶著謹慎與期待，開啟2021。