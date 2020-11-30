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江啟臣質疑公投補正遭卡案 中選會：絕對不可能

中央社 / 台北30日電

國民黨立委江啟臣今天說，中選會要求2項公投案限期補正，是壓縮二階段連署時間，只剩一個月可連署；中選會主委李進勇說，絕對沒有卡案，國民黨的案子不會異於其他公投案。

中央選舉委員會11月20日召開委員會議，決議國民黨發起的公投綁大選、顧食安等2項全國性公民投票，將函請提案領銜人限期補正後，再提委員會議審議。

立法院內政委員會今天邀中央選舉委員會主任委員李進勇列席，審查中選會及所屬預算案。

國民黨主席、立委江啟臣質詢時指出，中選會要求補正的理由，是公投案內容涉及法律案的創制；中選會10月16日決定召開聽證會後，11日25日函告補正，預計經過90天、在明年2月25日補正審核完成後，才能進行第二階段連署。

江啟臣說，明年8月28日是公民投票日，往前推要有90天的公告期，加上第二階段連署後要有60天的查對時間，等於國民黨需在明年3月28日前，要把30萬份以上連署書送到中選會查對，只有一個月時間，要進行第二階段連署。

李進勇說，程序完全是按照法律規定，中選會過去審查公投案，平均需要53天，但審查國民黨這2個公投案，只經過23天，「我不會去卡案」；且查對作業都是在地方政府，地方政府藍綠都有。

李進勇表示，中選會不可能隻手遮天，把每個案子拿出來攤在陽光下，「你們的案子絕對不會異於其他案子，特別去拖延，絕對不可能」，所有程序都是透明的，中選會也能接受社會公評。

民進黨立委管碧玲質詢時也指出，如果國民黨可以在12月18日中選會舉行委員會議前，補件送案完成，12月22日就能由戶政機關查對第一階段連署名冊，1月5日前能查對完畢，1月7日可通知領取連署人名冊。

管碧玲說，如果以8月28日的公投日往前推，90天公告加上60天查對，國民黨在3月19日將第二階段連署名冊送中選會，可有72天進行連署；就算國民黨趕不上12月，在明年1月才送件補正，也可在2月4日領取連署人名冊，還有44天可進行第二階段連署。

管碧玲表示，過去例如反核食公投案，是經70天連署，反深澳電廠公投案、反空污公投案，都只經39天連署；國民黨如果可以在一個月內完成文字修正，扣除戶政機關查對時間，至少有72天連署時間是史上最長。

中選會 公投 江啟臣

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