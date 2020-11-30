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進駐52台遭質疑 寰宇新聞台說明外界五大疑慮

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
國家通訊傳播委員會（NCC）日前做出不同意中天新聞台換照的決議，有線電視52台將由哪個新聞台入主，成為熱門話題。報系資料照片
國家通訊傳播委員會（NCC）日前做出不同意中天新聞台換照的決議，有線電視52台將由哪個新聞台入主，成為熱門話題。報系資料照片

中天新聞台遭NCC決議不予換照後，有線電視52台將由哪個新聞台入主，成為熱門話題，其中，呼聲最高的寰宇新聞台遭外界質疑節目自製率低、有特定派系等，寰宇新聞台今（30）日發出聲明表示，部分訊息「實為誤傳或是有意中傷」，並提出五點澄清。

對於外界認為寰宇新聞台節目自製率太低，寰宇表示，自2019年至今，不論國際新聞報導專題，談話性節目等皆是寰宇自製，統計自製率超過96％。

也有傳言指出，寰宇新聞台的政論節目是買來的，寰宇回應，該台常態播出的政論節目總共有三個，包括「寰宇全視界」、「范琪斐的寰宇漫遊」、「看見新東協」，都是寰宇自製，「寰宇全視界」在全球華人市場深受好評，點閱率常居第一，「范琪斐的寰宇漫遊」更受總統蔡英文信任、並曾指定專訪。

寰宇也澄清，外界指該台沒有SNG車，是由於寰宇幾乎都是國際新聞，國際間新聞傳輸，不論是不是Live，早就用VPN 或是4G、5G網路，而不用20世紀使用的SNG車。

至於政黨派系問題，寰宇認為，身為專業國際新聞台，理想是讓台灣人認識世界增廣視野，也讓世界能認識台灣的自由民主與進步。在國際高度看台灣，「寰宇關心的是台灣的安全和競爭力，而不是台灣的黨派顏色，以前如此，以後也將如此」。

寰宇表示，該台設定服務的觀眾是高端知識分子和對於國際政治經濟較為關心的群組，平實呈現國際環境的現狀和真實的台灣處境，正是目前台灣電視新聞最為欠缺的一塊。寰宇已經是國際新聞裡收視率最高的新聞台，而且每月收視率還在升高中。

寰宇新聞台 NCC 中天新聞

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