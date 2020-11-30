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蔡總統：讓「MIT upgrade」 為台灣創造更多合作商機

聯合報 / 記者林敬殷／台北即時報導

蔡英文總統上午接見「第22屆國家建築金質獎」及「第17屆國家品牌玉山獎」得獎代表。她表示，在後疫情時代，全球供應鏈重組的變局中，台灣不只要再一次擦亮「MIT」的招牌，更要把創新能力落實到各個產業，做到「MIT upgrade」，為台灣尋求更廣大的市場及更多可能的合作商機。

蔡總統說，在全球都受到疫情衝擊的情況下，台灣經濟的表現是可圈可點，尤其2020年第三季，臺灣的經濟成長率是3.33%，比預期更好，也穩居亞洲四小龍的第一名；至於全年的經濟成長率，主計總處也在上週宣布，預估可上修至2.54%，應該也會是亞洲四小龍的第一名，也可能會是四小龍唯一正成長的國家。

蔡總統指出，台灣經濟可以有這樣的表現，有一個因素是，政府也很努力推動紓困及振興方案，希望可以當大家最好的後援。更重要的是，各領域的業界先進也都非常努力，積極尋求突破、不斷創新，讓產業整體的素質大幅的提升，也為消費者帶來很多創意和驚喜。

蔡總統表示，政府推動的前瞻基礎建設計畫，也針對公有危險建築積極推動補強重建計畫，提升公有建築物的耐震能力。另外，老舊核心城鎮再生，提升道路品質計畫也都在推動當中，希望建築工程業先進能跟政府共同攜手，為台灣打造更良好的城鄉環境和生活品質。此外，看到業者將智慧科技融入到不同的金融活動中，相信透過這些努力及巧思，可以繼續促進「金融科技」(Fintech)的蓬勃發展。

蔡總統還說，這次獲獎的品牌來自各行各業，也有口罩產品獲獎，顯示台灣產業面臨各種挑戰，不但可以透過靈活彈性的方式回應，也都可以做出很好的成績。今年台灣前10大品牌總價值為76.6億美元，比去年成長了4.6%，已經是連續第5年正成長。在全球都受到疫情影響的情況下，仍然可以穩定上升，顯示台灣品牌在國際上有非常扎實的經營實力。

蔡總統表示，在後疫情時代，全球供應鏈重組的變局中，要讓台灣繼續脫穎而出，不只是要再一次擦亮MIT招牌，更要做到「MIT upgrade」。把台灣的創新能力落實到各個產業領域，讓品牌幫台灣加值，就能夠讓全世界都成為台灣的客戶，為台灣尋求更大、更廣的市場，以及更多可能合作的商機。

蔡英文 前瞻基礎建設

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