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綠委違規濫用公務車 立法院：無法告誡 講了也不會理

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
立法院司法及法制委員會今就「國會議事中立及院區管理缺失」進行專題報告並備質詢，國民黨立委林奕華針對上周五派車問題質詢立法院總務處長周傑。圖／取自國會頻道
立法院司法及法制委員會今就「國會議事中立及院區管理缺失」進行專題報告並備質詢，國民黨立委林奕華針對上周五派車問題質詢立法院總務處長周傑。圖／取自國會頻道

立法院司法及法制委員會今就「國會議事中立及院區管理缺失」進行專題報告並備質詢，國民黨立委林奕華針對上周五派車問題質詢立法院總務處長周傑，立法院規定上午六時半以後才能派車，為何民進黨立委五時多就搭公務車來到立院？周傑表示，他會告誡駕駛禁止種行為，遭林奕華糾正應該告誡的是立委，不過周傑坦言「我們沒辦法告誡立法委員，因為他們也不會理我們」。

國民黨立委質疑，上周五清晨5時20分至40分陸續有民進黨立委搭立法院公務車來立院，但明明規定是6時半才能派車，質疑立法院是否獨厚民進黨立委。周傑表示，這種情形他們不瞭解、不允許，但會告誡駕駛絕對禁止這種行為；林奕華說，她不同意告誡駕駛，「哪個立委打給駕駛，駕駛敢拒絕？」這是對於駕駛勞動權的保障，重點是立委本身要遵守規定，所以應該要告誡的是立委。

不過，周傑說，「我們沒辦法告誡立法委員」，林奕華問原因，周坦言，「因為他們也不會理我們」。林奕華要求總務處公告當天違反規定的立委名單，並告誡他們，周說，「我們都有講，而且講了很多遍」。

國民黨團總召林為洲批評，只有民進黨可以提早派車，這樣立法院中立嗎？他強調自己親眼看到綠委提早搭公務車到立院，也都有登記時間和出入的立委以及他們的會館，要求總務處交通科提交派車明細，「不要回去改資料，若造假順便告偽造文書」。林志嘉則回應，派車一視同仁，這個原則一定會遵循。

民進黨 偽造文書

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