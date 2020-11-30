2020年亞洲民主人權獎頒給亞太國家人權機構論壇

「2020年第15屆亞洲民主人權獎」今公布遴選結果，「亞太國家人權機構論壇」（Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions, APF）獲選，肯定其對亞洲地區各國政府提倡與落實人權的重要地位，也希望亞洲各國更認識到國家人權機構的重要性。

立法院長游錫堃以台灣民主基金會董事長身分，上午主持記者會，宣布遴選結果。游錫堃指出，「亞太國家人權機構論壇」最初由五個亞太地區的國家人權機構共同組成，由於亞洲各國的人權環境分別面臨不同的社會、文化、政治情況的挑戰，「亞太國家人權機構論壇」的工作除了強化已成立的國家人權機構功能，促進其會員的交流與合作，以應對共同的人權挑戰外，同時也持續支持亞太地區各國建立符合聯合國《巴黎原則》的國家人權機構卓然有成，因而獲選。

游錫堃說，今年由於新型冠狀肺炎肆虐，世界以及亞洲有許多地方的社會活動受到了極大的限制，民主人權工作也面臨了新的挑戰。台灣很幸運的在政府與民間共同努力下，整體生活受限並不太多。在如此特殊的大環境情況下，「亞洲民主人權獎」邁入了第15年，作為亞洲地區具有指標性的人權獎項，很幸運也很榮幸能持續舉辦此獎項，讓鼓勵亞洲地區民主人權的工作不間斷。

游錫堃也提到今年8月揭牌運作的「國家人權委員會」，台灣雖然長年無法加入聯合國的人權機制，但都自願性依照聯合國人權公約的標準定期進行自我審查，甚至以更高的標準來要求自己，所以在此期許下成立台灣的國家人權機構，希望能進一步提升與落實台灣人權，期待台灣各界以及國際社會共同支持。

「亞太國家人權機構論壇」成立於1996年，辦公室設在澳洲雪梨，成員包括亞太地區25個國家的國家人權機構，共有16個正式會員以及9個準會員。