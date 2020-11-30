游錫堃反批藍委：國是論壇超過40天未舉辦 是誰沒收？

立法院長游錫堃今反擊國民黨指控他上周五未主持、沒收了國是論壇，指自己是大會主席，要尊重全體委員共同決定，「我想大家都知道，國是論壇為何超過40天無法舉辦，到底是誰沒收？」，要國人公評。對於國民黨還欠議場修復費用41萬元至今未繳，游錫堃也說，會繼續溝通，想辦法取得這筆款項。

游錫堃上午出席「2020第15屆亞洲民主人權獎」遴選結果發表記者會，會前受訪被問及上周五的議事爭議。

對於國民黨立院黨團的質疑，游錫堃表示，大會主席沒辦法沒收國是論壇，「已經超過40天沒有國是論壇，不是我沒收的吧？」他身為大會主席，一定要尊重全體委員共同的決定，此事讓大家做一個公評。游錫堃說，看到上周五院會的亂上了國際媒體，對台灣國際形象負面影響非常大，他感到難過、遺憾。呼籲回歸民主國家的政黨政治，有意見，在議場內理性討論，對國家發展比較好。

媒體詢問，當天混亂中為何直接開始總質詢，游錫堃表示，當天都有照議事規程進行，而且有經表決，國會是多數尊重少數、少數服從多數，多數、少數不是大會主席就能決定，是經表決通過，完全依照議事規則程序進行，「大會主席不但無法改變投票結果，也沒辦法沒收任何一個程序。」

至於萊豬進口相關9項行政命令最晚12月22日前須送院會表決，否則將在12月25日自動生效，何時才會舉行朝野協商？游錫堃說，只要有任何黨團提出協商，他就會徵求各黨團意見，大家同意就會舉行協商，他站在客觀中立，盡最大努力協商。

對於立法院秘書長林志嘉稍早受訪提到，國民黨立委在議場丟擲豬內臟，如需要換地毯恐要國民黨賠一百多萬，並指國民黨上會期佔領議場造成破壞，修復費用41萬元至今未繳。游錫堃說，會繼續溝通，站在公務立場總是要想辦法取得這筆款項。