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追求選務電子化喪失可信賴性 李進勇：不值冒風險

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
中選會主委李進勇在立法院內政委員會質詢。記者曾原信／攝影
中選會主委李進勇在立法院內政委員會質詢。記者曾原信／攝影

立法院內政委員會今天邀中央選舉委員會主任委員李進勇列席，審查中選會相關預算案。針對未來是否使用電子投票，李進勇說，選務電子化是重要的方向，第一步是公投的電子連署，可若一味追求電子化而喪失選務的可信賴性，這樣的風險不值得冒。

綠委賴惠員質詢時表示，美國總統大選開票諸多亂象，凸顯台灣選舉嚴謹可貴；民進黨立委羅美玲詢問，未來是否考慮使用電子投票，以及相關資安風險。

李進勇表示，目前跨出第一步，是公民投票的電子連署，委由中華電信研發，2018年已建置完成。至於是否推動電子投票，還需要更多社會討論，資安、個人隱私、社會接受度，能否達到真正公平都要考量。

李進勇重申，投開票過程中，公眾的信任感非常重要，如果民眾對公正性有質疑，開票作業都會亂套；他也說，目前台灣的投開票辦法可以被人民信賴，像是2020總統立委大選也有不少國外觀選專家來台。

賴惠員提到，是否進一步研究或仿效國外推動通訊、郵寄投票？李進勇說，全面電子化固然是目標，但有太多風險必要防止與克服，如何建立選務公正、可信是最大的挑戰，稍微一點差錯，就可能釀成很大災難。

李進勇 投票

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