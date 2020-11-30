鄭麗文批立院用國家機器護這兩人：民進黨比豬內臟還臭

立法院司法及法制委員會今就「國會議事中立及院區管理缺失」進行專題報告，國民黨立委鄭麗文質詢立法院秘書長林志嘉，批評之前監察院長陳菊6月到立院進人事同意權案資格審查，立院派大批警力保護她，違反行政中立，還自嘲「我也要申請500個保警」；鄭也對於日前民進黨立委陳瑩未在議場卻有人幫她投票，明顯作弊，民進黨硬凹這張票有效，幫她擦屁股，「比豬內臟還臭」，引發一旁的民進黨立委周春米不滿拍桌，兩人當場吵起來，讓林志嘉傻眼。

鄭麗文表示，杯葛就要杯葛到執政黨有感，如果議事不癱瘓就是打假球，執政黨應該謙卑面對在野黨提出的要求，面對執政黨突襲全民、迴避國會監督、嚴重民主倒退、違背自己長期的政治承諾，應該給全民一個交代，不是靠著多數暴力一意孤行。鄭說，國民黨支持者對國民黨表現有所微詞，都是被說怎麼不像民進黨這麼壞，如果這是惡性循環，那始作俑者是民進黨，國民黨只是以其人之身還其人之道。

鄭麗文批評立法院長游錫堃和林志嘉嚴重違反行政中立，維護民進黨。尤其是6月監察院長提名人陳菊要來立法院做資格審查，立法院憑什麼派100多名警力護送她？林志嘉說，他們有義務要保護陳菊安全。鄭說，陳菊有申請嗎？立法院為何可以派保警保護一個平民？其他監委被提名人為什麼都沒有派人保護，難道他們都不是人嗎？

林志嘉則指控國民黨團當天動用100多名助理，讓鄭麗文聽聞大怒。鄭說，所有助理都沒有參與打架，反而是民進黨立委把國民黨立委吳怡玎當作助理要打，是民進黨破壞議事。鄭麗文更指民進黨破壞議場最多，難道都有付錢嗎？林志嘉強調，民進黨都有付錢，鄭麗文說：「你拿收據給我看，拿收據給我看啊！」林志嘉回應鄭，不要被錯誤訊息誤導。

林志嘉再度強調，立法院有責任、權力和義務保護陳菊的安全，鄭麗文說，「那我以後到院區要申請500個保警！每天都要有人在我旁邊保護我！」林志嘉聽完一陣錯愕，直呼「鄭委員妳要冷靜，妳這樣我不知道妳在講什麼」；鄭麗文接著批評執政黨動用國家機器，連上次陳瑩不在場都有人幫她投票，這個票為什麼還算數？林志嘉澄清沒動用國家機器，「妳冷靜一下，妳現在有點失控」；鄭麗文說，「我沒有失控，是你理虧」。

鄭麗文說，陳瑩不在現場，錄影都可以證明，但民進黨硬凹還要幫她擦屁股，「你們比那天的豬內臟還要臭啦！」國民黨那天丟的內臟是早上才買的、新鮮的，「是誰嫌內臟臭？是誰不接地氣？」、「哪裡臭？民進黨違反議事中立、濫用國家機器，你們才是真的臭，爛到根裡面了，你們才是真的臭到底啦」。

坐在鄭麗文身旁的民進黨立委周春米忍無可忍，拍桌嗆聲「妳在講什麼！」，鄭麗文回拍桌子：「我在講實話啦！有什麼不可以，這是我質詢時間，妳閉嘴！妳可以憤怒我也可以憤怒，妳有意見嗎？」兩個人突然間吵起來，互相對對拍桌十幾次，互批對方最過分，讓林志嘉當場傻眼，一度試圖要勸架卻語塞。