陳致中、黃捷罷免案進度 中選會：查對中

立法院內政委員會今天審查中選會相關預算案，中選會主委李進勇列席備詢。根據中選會書面報告指出，今年度辦理4項地方民意代表罷免案，除了高雄市議員高閔琳案尚在連署外，高雄市議員陳致中、黃捷2案已進入連署查對程序；桃園市議員王浩宇罷免案宣告成立，明年1月16日舉行罷免投票。

中選會報告指出，黃捷罷免案自7月31日提出後，已經達到法定提議人數，9月24由提議領銜人領取連署人名冊格式，於11月20日向高雄市選舉委員會提出連署人名冊，目前正在查對名冊中。

陳致中罷免案自8月3日提出後，已達法定提議人數，8月24由提議領銜人領取連署人名冊格式，於11月2日提出連署人名冊，目前也在查對中。

高雄市議員高閔琳罷免案仍在連署中，依法要在明年1月3日前完成連署。