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故宮改隸是政治考量去中國化？李永得：如今才回歸專業

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
故宮傳出可能改隸文化部。記者陳宛茜／攝影
故宮傳出可能改隸文化部。記者陳宛茜／攝影

行政院積極推動組織改造，日前傳出故宮可能改隸文化部。文化部長李永得今天赴立院參加聯席會議時，被媒體堵訪此一議題。他表示，故宮身為博物館，卻以「部會」的形式存在，過去是政治考量，「是全世界獨一無二的」，此次組改討論則是回歸專業討論，希望大家從專業角度來討論故宮改制議題。

故宮若從直屬行政院改隸屬文化部，會從二級機關降為三級機關。李永得指出，「故宮是專業治理，行政層級並不是主要因素」。他表示，文化部研究過全世界前十大的博物館，都是由文化部來統籌，而中國的故宮「不是政府單位，是政府的國營事業」。故宮應該隸屬在什麼樣的位置？用公法人或事業單位或是三級單位？「大家可以專業、理性討論。」

有媒體提問，外界質疑故宮改隸文化部的安排是政治考量。李永得指出，當時故宮會變成一個部會是「政治考量」，現在才是專業考量，所以才會有故宮組織是不是重新考量的議題。部會真正的核心功能是政策制定，「故宮是一個專業治理的單位，不是一個政策制定的單位，所以跟部會之間會有一些區隔。」

還有媒體問到此次故宮改制的討論是為了「去中國化」？李永得回應，「完全沒有這樣的問題」。故宮就是故宮，不管未來用什麼組織形態，他的館藏還是館藏，在世界上的行銷、地位還是一樣，「沒有去中國化的問題。」至於故宮改制後是否會改名為「華夏博物館」，李永得表示故宮改名議題「絕對沒有討論過」，故宮隸屬在哪個單位都還沒有定案，名字或內容當然「都沒有討論到」。

故宮若改隸屬文化部，從二級降為三級機關，外界擔心故宮人才會流失。對此，李永得認為這是過度想像。他表示，很多三級單位人數比部會還多。

故宮 文化部 李永得

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