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新版晶片護照明年1月11日正式發行 當日申辦有禮物

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
明年1月11日正式發行新護照。圖／外交部提供
明年1月11日正式發行新護照。圖／外交部提供

外交部9月2日正式對外宣布新版護照封面版本，在保留現行版本的元素與架構下，放大「TAIWAN」字樣，將英文國名「REPUBLIC OF CHINA」環繞於國徽外圈，進一步提升晶片護照封面的「台灣」辨識度。外交部今天表示，明年1月11日起正式發行新版護照，不論於國內或駐外館處均可提出申請。

外交部表示，發行日當天到外交部領事事務局或外交部中部、南部、東部及雲嘉南辦事處完成送件者，除可獲得限量精美小禮物外，當天中午12時前，於國內上述各地點完成送件，有機會申領到前100號的新版晶片護照。外交部將於當天下午以電腦抽出，並於外交部網站公告結果。

外交部說明，民眾手上仍然有效的護照無論效期還有多久，都歡迎申換新版晶片護照。如果不申換也無需擔心，可以繼續使用至護照效期截止日。新版晶片護照規費仍維持每本收費1300元（未滿14歲孩童每本900元），申辦護照條件及流程都不變。

外交部已請我駐外館處通知各國政府、機場港口海關、移民局、「國際航空運輸協會」（IATA）及航空公司等，給予持用新版晶片護照國人通關便利。

護照

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