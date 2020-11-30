高雄議員盼蘇揆不要「衝」下台 陳其邁：蘇揆非常努力
內閣是否要改組、行政院長蘇貞昌是否會下台，最近引起各方重視。國民黨高雄市議員李雅靜今天在市政總質詢時「期許」蘇揆不要「衝衝衝」卻衝過頭了，反而衝下台，並追問市長陳其邁知不知有關蘇揆是否下台的消息？陳其邁說沒有 聽到任何有關的訊息，蘇揆非常努力，應予肯定、繼續加油。
李雅靜說，聽說蘇揆要下台、桃園市長鄭文燦可能接行政院長，陳其邁知不知道相關消息？陳其邁表示，他我現在是地方行政首長，沒有聽到任何有關的訊息；蘇揆很拚、也很衝，包括非洲豬瘟、防疫，也非常的努力，應該給予肯定，應繼續加油。
李雅靜說，希望蘇揆不要衝衝、衝過頭、衝下台了。
李雅靜再追問陳其邁，「萬一」蘇揆真的「衝下台了」，卸任了，蘇答應給高雄市的4 千億建設經費，會不會消失？陳其邁強調，這些建設，蔡英文總統也答應過，對高雄的支持，行政院和蔡總統都是一致的。
另外，行政院前發言人丁怡銘被約談，陳其邁受訪時說，丁已離職，此案也進入司法調查，尊重司法調查，也盼儘速完成調查，釐清一些過程。
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