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大盤漲勞動基金卻慘賠749億 藍委怒轟勞動部敗家失職

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
勞動基金發生內鬼炒股，國民黨立法院黨團質疑，勞動基金9月單月就慘賠749億元，背後是否有人涉入，要求勞動部主管機關啟動行政調查，負起政治責任。報系資料照片
勞動基金發生內鬼炒股，國民黨立法院黨團質疑，勞動基金9月單月就慘賠749億元，背後是否有人涉入，要求勞動部主管機關啟動行政調查，負起政治責任。報系資料照片

攸關千萬勞工的勞動基金驚爆內鬼炒股，國民黨立法院黨團今天舉行記者會質疑，勞動基金9月單月就慘賠749億元，背後是否有人涉入，除了積極督促司法偵辦，也要求勞動部主管機關啟動行政調查，負起政治責任。

勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文，涉嫌接受高價餐飲後，指示勞動基金的代操券商，運用勞動基金相關帳戶，持續下單特定公司股票炒股。現已遭法院裁准羈押禁見。

國民黨團總召林為洲指出，游迺文的層級不高，背後是否有人或是代操團體涉入，盼司法機關抓出真正的主使者。然而，端看三大政府基金九月收益情況，勞動基金九月就虧了749億，就算秋冬疫情可能再起，國外股市並無大幅變動，怎麼會虧這麼多？

黨團首席副書記者鄭麗文批評，勞動部基金管理嚴重敗家失職，勞動部說法也令人難接受，背後是否有不能說的真相，必須追查到底。這麼龐大的勞動基金賠了7百多億，大盤表現這麼好，居然與大盤表現背道而馳，勞工辛苦的錢直接賠光，勞動部不需要說明嗎？

鄭麗文表示，游迺文一個月刷20多萬元，還有900多萬元不明存款，顯示政風單位形同虛設，「只有政府打擊異己才交代任務，對老鼠屎完全沒有糾舉作用。」基金操作不可能無政府狀態，下單不需經過任何審查監督？內控機制為何完全失靈，勞動部不用檢討嗎？

鄭麗文也質疑，游迺文為了長期偷天換日、貪瀆，暗中圖利，不可能去搞700多億虧損；如果沒有弊案，只有勞動基金大賠，要和大盤偏離這麼離譜，這又是什麼樣的投資組合？

她也說，勞動部長許銘春講的也是外行話，因疫情的寬鬆政策，熱錢全世界到處跑，台股也很好，大盤都在漲，哪有因為疫情關係股市不好，怎麼可以睜眼說瞎話？為了掩飾慘虧，東拉西扯。

林為洲表示，黨團要求勞動部主管機關徹查內部勞動基金裡面操盤、委外是誰，買賣哪些基金、股票和債券，必須要負起相關政治責任。

勞動部 鄭麗文 炒股

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