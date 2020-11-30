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故宮改隸文化部？吳密察：尊重政院但須有「臂距原則」

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
故宮傳出可能改隸文化部。記者陳宛茜／攝影
故宮傳出可能改隸文化部。記者陳宛茜／攝影

故宮日前傳出可能改隸文化部。故宮院長吳密察今赴立院教育委員會參加故宮110年度預算審查會議，故宮該改隸文化部或維持現狀？立委希望吳密察提出他的態度和想法。對此，吳密察表示，尊重行政院安排。

吳密察表示，整個國家有整個國家的構想與戰略，他尊重行政院的安排。

吳密察表示，全世界有名的博物館，從無直接隸屬總統府底下，而是在文化部門底下。立委林奕華對此種說法有意見，認為「有誤導的危險」。她表示，羅浮宮、大英博物館等博物館，都不會在一個「部」之下，具獨立狀態。她舉例，法國羅浮宮是公立法人、館長有任期、由總統任命；大英博物館館長也是由首相核定，有其獨立性和超越性，。

吳密察表示，故宮若在文化部之下，必須有「臂距原則」，讓純粹的行政層級不會干擾博物館的專業，讓博物館的業務脫離非博物館因素的干擾，「國家必須給博物館這種文化機構，一種獨立自主的空間。」

博物館 吳密察 故宮

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