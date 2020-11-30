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昔日政壇金童女兒失聰改變人生 如今樂以小愛爸爸自居

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市前立委謝國樑的女兒「小愛」出生3個月後確診失聰，靠著裝設人工電子耳及助聽器，終讓女兒能聽到「聲音」。圖／謝國樑提供
基隆市前立委謝國樑的女兒「小愛」出生3個月後確診失聰，靠著裝設人工電子耳及助聽器，終讓女兒能聽到「聲音」。圖／謝國樑提供

基隆市前立委謝國樑的女兒「小愛」出生3個月後確診失聰，女兒的生命故事改變曾被視為政壇金童的新手爸爸人生觀。謝國樑在臉書成立「小愛爸爸」粉絲專頁，新書「千分之三的意義」 也即將出版，希望讓更多人正確理解身心障礙兒父母的心情，一起陪伴孩子們成長。

謝國樑的爺爺謝清雲創設基隆二信合作社，爸爸謝修平當過台灣省議員、基隆市議會議長。2004年謝國樑30歲首次參選立委當選，連任3屆後淡出政壇。最近1年謝在地方露臉次數增加，加上臉書貼文、出書，外界推測都為布局2022年基隆市長選戰。

「還沒到那個時候」，謝國樑說，陪伴女兒成長3年多，改變了他的人生觀念。過去他習慣所有事情按照計畫執行，把意外降到最低，但面對無法預知、也無法改變的女兒失聰意外，開啟他重新學習道路，接受意外可說是他人生路上最艱困的挑戰。

帶著女兒台美兩地求診，最後靠著裝設人工電子耳及助聽器，終於讓她能聽到「聲音」。謝國樑說，在為女兒尋求幫助過程中，他看到許多孩子也需要協助，有些孩子比女兒更需要幸運之神眷顧。

謝國樑說，現在的他無法忽視這些特殊際遇的孩子，所以才會在今年生日這天成立小愛爸爸粉絲專頁，寫出他看待不同障別孩子的心情，希望能為這些的孩子做點什麼。

謝國樑說，身心障礙者的家長最需要的是外界適當了解孩子症狀的本質，並給予適當的關懷。外界出於關心但不合宜的詢問，卻可能增加家長的心理壓力，應該要避免。他不諱言，曾有一段時間為此不太想帶小愛出門。

雅文兒童聽語文教基金會是國內個幫助聽損兒童，學習傾聽和說話的公益團體，謝國樑從基金會獲得不少協助，並與同為聽障兒父親的詹斯敦成為好友。

兩人一起出書分享生命故事，書名「千分之三的意義」緣自台灣新生兒中，未來會有千分之三碰到兩人小孩一樣的狀況。謝國樑說，希望透過這本書讓這些小朋友的父母，在面對人生「意外」時，不用像他一樣驚慌失措。他樂意提供協助，就像先前詹斯敦幫助他一路走過來。

基隆市前立委謝國樑和好友共同出版新書「千分之三的意義」，希望讓更多人正確理解身心障礙兒父母的心情，一起陪伴孩子們成長。圖／謝國樑提供
基隆市前立委謝國樑和好友共同出版新書「千分之三的意義」，希望讓更多人正確理解身心障礙兒父母的心情，一起陪伴孩子們成長。圖／謝國樑提供

謝國樑 基隆

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