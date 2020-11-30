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故宮改隸文化部？吳密察：故宮無改名問題

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
故宮傳出可能改隸文化部。記者陳宛茜／攝影
故宮傳出可能改隸文化部。記者陳宛茜／攝影

日前傳出在政府組織改造的行政院會議中，討論到故宮可能改隸文化部。故宮院長吳密察今赴立院教育委員會參加故宮110年度預算審查會議，會前向立委表示，故宮無改名問題。

吳密察表示，故宮並無改名問題。之前他接到行政院詢問，國外關於重要博物館的行政安排，從來沒談到改名問題。他指出，全世界有名的博物館，從無直接隸屬總統底下，而是在文化部門底下，但有臂距原則，也就是要保持一定距離。

他表示，故宮今年提出的預算，是在明年要做的工作，即使改隸文化部，這些工作也是既定的工作，不會改變。

談到如果故宮真的改隸文化部，他個人的去留。吳密察指出，故宮博物院院長現由行政院長任命，不管以後如何，所有博物館都是由別人任命，如由該博物館的理事會任命，形成一種契約，「我個人的去留不該由我來講話，這不是我該講的話。」

故宮 文化部 博物館 吳密察

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