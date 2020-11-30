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不再沉默 施明德斥促轉會由一群欠缺良心的人組成

聯合報 / 記者蔡佩芳陳熙文／台北即時報導
民進黨前主席施明德怒批「促轉會」心中無正義，只懂得政治正確，為掌權集團服務。斑斑可考。聯合報系資料照片
民進黨前主席施明德怒批「促轉會」心中無正義，只懂得政治正確，為掌權集團服務。斑斑可考。聯合報系資料照片

民進黨前主席施明德今在臉書貼文砲轟促轉會，把台灣烈士視為罪犯，心中可有什麼正義？可有什麼促進轉型？只懂得政治正確，為掌權集團服務。他也痛批現在掌權的民進黨人士，不曾真正禮拜過台灣烈士。

中共將「泰源革命五烈士」諷為烈士，促轉會卻暗指五人是共諜，讓施明德以「你們還有臉恥笑中國嗎？」為題怒貼文，質疑轉型正義委員會，有什麼資格恥笑中國北京西山無名英雄紀念碑，搶走了台灣烈士。

施明德批，台灣今天的民主、自由和主權，是靠多少先烈先賢付出生命、血涙和多少家庭的苦難所鑄造的。不是靠現在掌權的民進黨人士所爭得。但是，民進黨人兩度掌權，可曾吃水果拜樹頭？民進黨可曾真正禮拜過台灣烈士？

施明德說，掌權者都懼怕烈士的光芒，反映出他們當年的怯懦？有個墮落的掌權者還不知羞恥，大言不慚地一再狂妄地說：「誰沒有拿我家的錢？請出聲！」、「誰沒有向我求官？」彷彿他是台灣首富之子，彷彿他是帝國皇儲登基的。什麼都是天賜的。但是，沒有人不知道，他出身三級貪戶，是從民生東路的中產階級律師住宅搬到凱達格蘭大道的。他的狂言，不是正暴露出他的貪婪無狀？

民進黨的掌權集團，都習慣懷抱這種家天下心態嗎？

施明德批評，「促轉會」是由一群沒有奮鬥史，沒有聲望，欠缺專業良心的人所組成。（其他從事轉型正義工程的國家，怎敢擺出如此不堪的陣容？）他們忘了自己一直仍把「泰源事件五烈士」視為叛亂犯！連一張騙人、不知所云的「恢復名譽書」都拒絕發給他們，遑論賠償、禮敬。

施明德說，「促轉會」的心中，迄今仍把泰源革命五烈士：江炳興、鄭金河、陳良、詹天增、謝東榮視為叛國賊，「促轉會」所採取的立場，迄今仍然和處死他們的蔣介石完全一致，默認蔣介石殺他們是對的，「歷史會記住：你們仍把台灣烈士視為罪犯啊！」

施明德說，「促轉會」心中可有什麼正義？可有什麼促進轉型？只懂得政治正確，為掌權集團服務。斑斑可考。

現在，中國在北京西山無名英雄紀念碑上，把真正為台灣獨立浴血而亡的江炳興等五位先生奉為烈士英雄紀念，你們還有臉斥責中國！？民進黨政府不禮敬他們，竟還敢調侃中國禮拜他們！為政治效勞到如此低級，這又是一個什麼獨立機構？（他們敢如此放肆，是因為台灣已經沒有真正的在野黨，連像樣的都沒有）。

施明德說，烈士是推動文明巨石向前滾動的手。烈士屬於全人類，烈士沒有國籍。我們敬拜拿撒勒人耶穌，也禮拜法國人聖女貞德，一樣祟敬美國人馬丁路德金啊！江炳興等五烈士在台灣民進黨政府眼中今天仍然是叛亂犯、叛國賊，仍被你們踩在腳下。在中國卻被恭奉為英雄烈士。烈士們天上有知，他們會選擇那一邊？

施明德說：「是你們在羞辱台灣烈士。是你們在賤踏台灣烈士。是你們讓台灣人心中沒有英雄烈士。是你們坐實台灣真的是個『只有寃魂，沒有英靈的無脊椎民族』。」「你們真的把我惹火了，惹哭了！」

促轉會這則貼文惹怒了民進黨前主席施明德。圖／翻攝施明德臉書
促轉會這則貼文惹怒了民進黨前主席施明德。圖／翻攝施明德臉書

施明德 促轉會 民進黨 轉型正義

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