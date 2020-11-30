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【即時短評】給台灣地緣政治三鐵律 馬凱碩不過徒勞

聯合報 / 本報記者 程平
美國總統川普(左)與中國大陸國家主席習近平。美聯社
美國總統川普(左)與中國大陸國家主席習近平。美聯社

新加坡前駐聯合國大使馬凱碩所著，《中國贏了嗎？挑戰美國的強權領導》中文版，日前上市；馬凱碩特別在中文版的序中寫給台灣「地緣政治三鐵律」，提醒台灣處在大國周邊的生存之道，恰巧遇上蔡政府面對美國政權轉移之際，頗令人玩味。

馬凱碩給的第一點鐵律是，「大國不會容許周邊有敵對勢力的存在」。從馬凱碩的提醒，我們可以發現美國就是最好的例子。

美國靠著「門羅主義」箝制南美殖民勢力發展，藉此站穩在美洲的領導地位，甚至全世界，然後繼續利用門羅主義，干預美洲共產、左派勢力的發展。從古巴的「豬鑼灣事件」，到推翻多明尼加、尼加拉瓜左派政權，甚至是民選的智利共黨政府，蕞爾小國格瑞那達，美國就是容不下眼前有一粒左派色彩的沙。這樣就更能理解，中國為何難以容忍台灣、香港，出現他們眼中的分裂主義。

第二點鐵律是，「大國的選擇，總是以自身國家利益為優先」。這個提醒，或許也可以讓台灣民眾深思，川普政府挺台，有沒有虛情假意。

川普首次參選美國總統最主要的口號就是「讓美國再次強大」。從川普政府來看，舉凡退出萬國郵政聯盟、巴黎氣候協定、跨太平洋夥伴協定、WHO等諸多國際協議、組織，無不是為了算計美國利益，並抑制中國崛起。就算是之前歷任美國政府，從二戰結束後出兵多個國家，扮演世界警察，不過是為了維護美國霸權、價值，甚至不惜推翻自己一手扶植後卻不願再當傀儡的政權。

最後一點鐵律，「處在大國周邊的小國，必須掌握先機、時時保持敏感度」。這一點，更可以看出，民進黨政府在面對美中衝突的彈性不足。

做為一個城市國家，新加坡深諳中立就是利益的生存之道，如同新加坡的地理樞紐位置一般，總是能面面俱到，因此也成為馬習會、川金會舉辦地。反觀台灣，蔡政府掌握美中對抗的先機，但選擇的不是天秤穩定而是槓桿操作，增添台海變數；又在美選關鍵時刻，被華盛頓郵報貼上靠攏川普的標籤，就連拜登確定勝選後，外交部長吳釗燮還要國人對川普閣員來台畢業旅行感到振奮，豪無敏感度。

馬凱碩是新加坡李氏政權長期倚重的對外發言管道，他從新加坡的觀點，提醒台灣生存之道，但李氏政權致力內部族群融合、平等，好團結內部周旋於外部各種勢力的挑戰；民進黨政府卻是靠的製造族群矛盾取得政權，寧當川普政府馬前卒，就是不求取夾在兩大間的平衡。

馬凱碩提醒的三鐵律對民進黨政府而言，不過徒勞。

川普

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