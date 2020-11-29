聽新聞
test
0:00 / 0:00
賴清德出席台中小英之友會活動 感謝拚勝選又拚公益
副總統賴清德今天到台中參加第二屆「小英杯高爾夫球慈善公益邀請賽」捐贈儀式，現場受到熱烈歡迎。他致詞時表示，他要代表蔡英文總統感謝大家捐贈二手球具給弱勢民眾及年輕孩子，培養選手，也感謝這次大選開出漂亮的得票，總統、立委都高票當選。他也說，自從李茂盛擔任台中小英之友會會長，小英之友會在競選時候拚勝選，平時拚公益，讓社會另眼相待，並不是只有忙著選舉，也忙著公益。
賴清德也說，這次肺炎疫情襲擊全世界，台灣表現相對來得好，蔡總統非常感謝大家幫忙，蔡總統也特別交代，革命尚未成功，同志仍需努力，世界各地疫情持續發展，在疫情還沒有過去、疫苗還沒有出來之前，仍要注意疫情防治工作。
賴清德表示，大家都有看到指揮中心指揮官陳時中在疫情指揮中心有新的發布，在八個公共場合一定要戴口罩，勤洗手，保持安全距離，政府防疫一直都沒有鬆懈。
最後賴清德感謝李茂盛邀請，他說，李茂盛是醫界前輩，是世界級的醫師，不僅醫術高明，對民主運動不餘遺力，小英之友會有很多成果，最後祝福大家身體健康，萬事如意。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言