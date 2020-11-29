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賴清德出席台中小英之友會活動 感謝拚勝選又拚公益

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德今天到台中參加第二屆「小英杯高爾夫球慈善公益邀請賽」捐贈儀式。圖／取自賴清德臉書
副總統賴清德今天到台中參加第二屆「小英杯高爾夫球慈善公益邀請賽」捐贈儀式。圖／取自賴清德臉書

副總統賴清德今天到台中參加第二屆「小英杯高爾夫球慈善公益邀請賽」捐贈儀式，現場受到熱烈歡迎。他致詞時表示，他要代表蔡英文總統感謝大家捐贈二手球具給弱勢民眾及年輕孩子，培養選手，也感謝這次大選開出漂亮的得票，總統、立委都高票當選。他也說，自從李茂盛擔任台中小英之友會會長，小英之友會在競選時候拚勝選，平時拚公益，讓社會另眼相待，並不是只有忙著選舉，也忙著公益。

賴清德也說，這次肺炎疫情襲擊全世界，台灣表現相對來得好，蔡總統非常感謝大家幫忙，蔡總統也特別交代，革命尚未成功，同志仍需努力，世界各地疫情持續發展，在疫情還沒有過去、疫苗還沒有出來之前，仍要注意疫情防治工作。

賴清德表示，大家都有看到指揮中心指揮官陳時中在疫情指揮中心有新的發布，在八個公共場合一定要戴口罩，勤洗手，保持安全距離，政府防疫一直都沒有鬆懈。

最後賴清德感謝李茂盛邀請，他說，李茂盛是醫界前輩，是世界級的醫師，不僅醫術高明，對民主運動不餘遺力，小英之友會有很多成果，最後祝福大家身體健康，萬事如意。

賴清德 蔡英文

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