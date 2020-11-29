蔡英文、鄭文燦、林姿妙同框同鄉會 侯友宜低調參加

新北市宜蘭縣同鄉會第13屆第2次會員大會今日晚間6時許於新莊頤品大飯店舉辦，席開超過百桌，蔡英文總統、立法院長游錫堃、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、宜蘭縣長林姿妙等人皆出席，場面盛大。這場活動大咖雲集，而值得注意的是，綠營的新北市民代幾乎都到場與會，侯友宜是少數參加的藍營人士，約在6時許到場，過沒多久就低調離席，鄭文燦11月則是二度至新北參加同鄉會活動，讓外界好奇是否在為2024總統大選鋪路。

蔡英文表示，自己2010年曾在選過新北市長，後來選總統的時候也受到鄉親幫助，對他來說新北市是個很重要的地方，之前宜蘭同鄉會在新北辦活動時都有參加，今年當然也要來，且此行還有另一個目的，就是向所有鄉親謝票。

蔡英文話鋒一轉，他說，台灣在這次防疫上表現優異，讓全世界都注意到，除了政府相當努力外，也要謝謝立法委員快速地通過防疫預算，讓許多產業能夠度過難關，社會更加穩定。

蔡英文說，因為防疫的成功，讓台灣經濟穩定成長，今年全年GDP預估可到2.54%，別人都在負成長，我們不只正成長，表現還很不錯，確定成為四小龍第一。

蔡英文表示，為了促進經濟發展，也請有能力、有時間的民眾多出去走走，多消費，一起與商家業者度過難關，讓台灣共榮。