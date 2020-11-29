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傳陳時中參選新北市長 侯友宜：請他先處理好萊豬問題

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜表示，2022還早，陳時中的當務之急應是先處理好萊豬問題。記者張睿廷／攝影
侯友宜表示，2022還早，陳時中的當務之急應是先處理好萊豬問題。記者張睿廷／攝影

衛福部長陳時中成功防疫後，聲勢水漲船高，現在更有傳言傳出陳時中2022年將參選新北市長。現任新北市長侯友宜對此回應，自己現在只在意市政工作，而陳時中應該先專心處理萊豬議題，聽蔡英文總統的話，把標示做好，讓民眾看到產品包裝就能一目了然，確認產品是否為萊豬，這才是陳時中的當務之急。

侯友宜表示，2022年還有一年多，自己也都把心思放在市政，而陳時中也不用急，現在最重要的工作是聽進去蔡英文的話，進口萊豬時一定要把來源等相關資料標示清楚，由民眾來選擇吃或不吃。

侯友宜最後還不忘提醒陳時中，他說，現在的政策中，標示是模糊的、不清楚的，一定要記得做好標示，讓民眾放下心中憂慮，安心買肉、吃肉，這才是陳時中現在該做好的事。

陳時中 侯友宜 萊豬

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