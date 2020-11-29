被批不中立 林志嘉：中立含排除破壞紀律利議事進行

朝野為萊豬攻防在上周立法院會爆發衝突，國民黨質疑立法院長游錫堃跳過國是論壇，不處理黨團所提程序問題，立法院司法法制委員會召委李貴敏變更明天議程，邀請立法院書長林志嘉列席，就「國會議事中立及院區管理缺失」專案報告並備質詢。

李貴敏指出，針對萊豬爭議，國民黨反萊豬、護食安立場堅定，也堅持行政院長蘇貞昌應先道歉再上台。民進黨上周五預備強勢清場護航，應該嚴守中立的立法院，不該肆意跳過立法院議事規則明訂的國是論壇時間，剝奪立委發言權利，甚至只確認議事錄就要進行施政報告，實有明顯缺失。

李貴敏質疑，立法院既破壞議事慣例及規則，又沒收國是論壇，國民黨團就此議事誤謬提出程序問題、權宜問題，本來就必須即時處理，居然也被拖過去，無視議事規則與議程。

根據立法院秘書處最新出爐書面報告指出，立法院長須由立法委員選出，是最高民意機關的領袖，為使議事順暢，自應超出黨派，秉持議事公平中立原則，依法有維持議事秩序的權力與義務。

林志嘉表示，會議主席議事中立化的意思，是原則上不介入實質問題的討論，或不採特定立場，甚至是不參與投票。但中立化的內涵也包括嚴守議事程序，排除破壞紀律或違反程序的行為等，以利議事程序的順利進行。

報告則提及日前國民黨借用會議室的風波，民進黨立委鄭運鵬指控國民黨台北市黨部上周晚間使用立法院會議室召開幹部會議，質疑黨國不分。林志嘉說，委員使用會議室相關管理工作，發現部分缺失之處，未來會加強管控，不讓類似情形發生。

林志嘉說，立法院基於尊重委員使用會議室的權益，避免行政管理過度干預會議進行，影響委員問政，盼委員仍宜自律，確實依照原申請內容、用途及目的，使用會議室。