賴清德參加台西大建醮 廟史說得鉅細靡遺全場驚訝

副總統賴清德今天抵雲林縣台西鄉五條港安西府參加七朝大醮，致詞時將兩百多年的廟史神蹟，鉅細靡遺細說古事，連建廟、遷廟年代都說得很清楚，引起全場驚訝，連廟方主委林清標頻頻點頭，不斷鼓掌肯定，事後還帶領高呼請賴副總統未來更上一層樓。

賴清德上午抵安西府參拜後，參觀由八萬八千台斤白米製作的台灣最大建醮米龍神獸，並親自用白米書寫「大醮」字樣，難得首次用米寫字，賴清德也感到新鮮，隨後致詞時，他從將安西府創建於清乾隆60年建廟於海豐島，嘉慶11年也就是1806年遷至現址，日治時代皇民政策封殺本土文化，因安西府張李莫千歲神威顯赫，讓工人上吐下瀉，使廟免於被拆。

賴清德並細說廟史，清末雲嘉南疫情大發，張李莫千歲赴台南會香，路過嘉義布袋，遇上疫情嚴重，即對當地展開平安巡境，護民得離疫災，更有朱秀華借屍還魂的民間故事，在在顯示張李莫千歲神威，如今在廟方努力下，舉辦國家級大醮，雖我國防疫做得好，卻萬萬不可鬆懈，期待這場大醮能庇佑世界疫情遠離。