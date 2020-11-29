與侯友宜結盟？江啟臣任主席首度找侯拍片做公益

國民黨主席江啟臣首度與新北市長侯友宜合拍的公益影片「愛不囉唆！與我一起振興做公益」，在江啟臣個人Youtube頻道播出。江啟臣前往新北市與侯友宜在庇護工場消費和學習餅乾製作，在唐寶寶帶領下完成了手做餅乾的任務；侯友宜問唐寶寶，「主席做的餅乾有及格嗎？」唐寶寶給予「合格」的評價，侯又再問「那市長的呢？」唐寶寶給了100分。讓侯友宜尷尬笑說：「主席我怎麼可以比你高分呢！」

雖然江啟臣與侯友宜在秋鬥遊行並未同台，不過這是江啟臣擔任主席以來，第一次與縣市長合作拍影片，對象就是目前藍營縣市首長聲望最高的侯友宜，也讓外界聯想兩人未來是否會有更多合作。