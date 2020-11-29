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與侯友宜結盟？江啟臣任主席首度找侯拍片做公益

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席江啟臣在個人Youtube頻道播出首度與新北市長侯友宜合拍的公益影片「愛不囉唆！與我一起振興做公益」。圖／取自江啟臣臉書
國民黨主席江啟臣在個人Youtube頻道播出首度與新北市長侯友宜合拍的公益影片「愛不囉唆！與我一起振興做公益」。圖／取自江啟臣臉書

國民黨主席江啟臣首度與新北市長侯友宜合拍的公益影片「愛不囉唆！與我一起振興做公益」，在江啟臣個人Youtube頻道播出。江啟臣前往新北市與侯友宜在庇護工場消費和學習餅乾製作，在唐寶寶帶領下完成了手做餅乾的任務；侯友宜問唐寶寶，「主席做的餅乾有及格嗎？」唐寶寶給予「合格」的評價，侯又再問「那市長的呢？」唐寶寶給了100分。讓侯友宜尷尬笑說：「主席我怎麼可以比你高分呢！」

雖然江啟臣與侯友宜在秋鬥遊行並未同台，不過這是江啟臣擔任主席以來，第一次與縣市長合作拍影片，對象就是目前藍營縣市首長聲望最高的侯友宜，也讓外界聯想兩人未來是否會有更多合作。

江啟臣說，今年疫情影響經濟，同時也讓公益團體收入銳減，他的振興券到現在還沒使用，感謝侯友宜帶路，一起到新北市「愛不囉嗦abrazo」庇護商店振興經濟，兼做公益。江啟臣也提醒粉絲們，「你的振興券用完了嗎？」如果行有餘力，他也邀請大家一起振興經濟到庇護商店消費兼做公益。

國民黨主席江啟臣在個人Youtube頻道播出首度與新北市長侯友宜合拍的公益影片「愛不囉唆！與我一起振興做公益」。圖／取自江啟臣臉書
國民黨主席江啟臣在個人Youtube頻道播出首度與新北市長侯友宜合拍的公益影片「愛不囉唆！與我一起振興做公益」。圖／取自江啟臣臉書
國民黨主席江啟臣在個人Youtube頻道播出首度與新北市長侯友宜合拍的公益影片「愛不囉唆！與我一起振興做公益」。圖／取自江啟臣臉書
國民黨主席江啟臣在個人Youtube頻道播出首度與新北市長侯友宜合拍的公益影片「愛不囉唆！與我一起振興做公益」。圖／取自江啟臣臉書

侯友宜 江啟臣

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