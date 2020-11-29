籲綠營別惡意帶風向 江啟臣：是否再上街頭民進黨決定

中國國民黨主席江啟臣今天參加台中市黨慶活動，受訪針對12月份是否再度號召民眾上街頭，他表示「決定權在執政黨」，民進黨能不能真正回應民意的訴求才是決定的主因。國會抗議行動丟豬內臟，江啟臣說他看多家國外主流媒體第一手報導，內容多中立，凸顯台灣人高度反對萊豬進口，「希望執政黨不要惡意帶風向、扭曲事實」。

江啟臣呼籲，1122已經有好幾萬人上街頭抗議，執政黨如果一意孤行，持續對民眾的聲音選擇聽不到、看不見、把在野黨當塑膠，他認為民眾的怒吼有很多不同的形式，國民黨會尊重人民。

針對立法院攻防外媒報導，江啟臣回應，他昨天第一手看了不少外國主流媒體、通訊社報導，包括法新社、美聯社、日本通訊社、BBC、CNN等主流通訊社及英國媒體衛報等，基本報導內容都算平衡。他呼籲，民進黨不要惡意的帶風向、扭曲事實。國會裡的這些攻防都是很正常的，從國外媒體的報導內容中更可以看出，凸顯的就是台灣民眾對於開放萊豬這件事情並不同意，而且是高度的反對，他也請大家仔細去看這些外媒報導的內容。

有關民進黨認為江啟臣邀蔡英文總統辯論萊豬政策，無法與當年兩岸經濟合作架構協議（ECFA）類比，江啟臣表示，萊豬跟ECFA當然是不一樣的議題，但都是國家的重大政策議題，也是民眾高度關心的議題。他認為，民進黨過去也曾經在野，應該知道民意在哪裡，不要選擇逃避、迴避民眾所關心的重大政策議題。

他指出，前天出爐最新民調再凸顯有高達六成七甚至更高的民意支持應該公投，甚至民眾也會去公投，代表民眾高度關心。他也聽到一些基層里長呼籲蔡總統勇敢站出來辯論，讓真理越辯越明，讓蔡總統有機會說明，為什麼8月28日要做這麼一個重大的決定？他強調，蔡總統應告訴人民，所謂的國家利益是什麼？因為就國民黨的了解，民眾所認為的國家利益是人民的健康，沒有健康也沒有國家利益。

對於國民黨青年團長批評國會杯葛，江啟臣則強調，國民黨是一個包容、多元的政黨，不同的意見都可以討論，現在黨內最大共識就是扮演一個稱職的在野黨，反映民意、監督政府，把監督政府的事情做好就是國民黨現在最重要的事情。