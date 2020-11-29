辜寬敏2024總統較支持賴清德 鄭文燦：尊重長者的話

台灣制憲基金會董事長辜寬敏昨天參加活動時，坦言2024年總統人選較支持現任副總統賴清德；媒體今天詢問桃園市長鄭文燦的看法，他回應，「任何一個長者的話我們都尊重，我想做市長要專心、不要分心」。

鄭文燦今天參加桃園市109年公益彩券形象宣導活動，被問及對辜老說法有何看法，鄭文燦表示，昨天沒有聽到辜老的話，不過任何一個長者的話都要尊重，他認為做市長要專心、不要分心。

另外有網路媒體說，2022年地方選舉民進黨選情不樂觀，是否要由鄭文燦參選台北市長，新竹市長林智堅參選桃園市？鄭文燦說，剛剛有講過，做市長要專心，不必急著幫他找工作。

鄭文燦直呼，「我被點的下一個工作太多個了」，現在台灣正需要疫後的經濟振興，未來有可能國境解封更要做好準備，台灣非常難得在防疫期間通過考驗，成為全球防疫典範的國家，但疫後仍有很多考驗，政府團隊不論中央或地方，都要把自己的職責跟角色做好。

鄭文燦表示，他自己擔任市長，就是把市長做好，總統或院長就把總統跟院長角色做好，現在有很多的政治話題，花太多時間是不值得的。