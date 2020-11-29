國是論壇被沒收 藍批游錫堃一心配合政院要求專案報告

行政院長蘇貞昌27日在朝野衝突、豬內臟滿天飛中完成施政報告。國民黨立院黨團總召林為洲批評立法院長游錫堃過程中過度配合行政院，甚至違反議事規則沒收國是論壇，不中立的立法院長將失去在野黨的信任感，未來朝野對立將更激化。立法院司法與法制委員會也變更議程，要求立法院秘書長林志嘉周一針對議事中立專案報告。

林為洲批評，游錫堃沒信心、過度配合行政院，最明顯的就是沒收國是論壇。根據議事規則，出席立委得於每次會議上午9時就國是問題發表意見，國民黨立委依規定登記、抽籤，卻被游錫堃沒收。國是論壇行之有年，當初是民進黨在野時爭取而來，保障小黨的聲音可以被聽見，現在卻被民進黨的立法院長給沒收。

林為洲批評，游錫堃在國是論壇時沒有維持秩序，讓議事進行，只想配合執政黨讓蘇貞昌快一點上台報告，再次坐實民進黨執政的立法院就是行政院立法局。立法院長應該是大家的院長，院長偏頗不中立，讓人失去對院長的信任感，對立只會更激化。

立法院司法與法制委員會周一原定討論司委會設立法務部調查局遺失毒品證物調閱小組運作要點草案，但經周五上午朝野大戰後，國民黨籍召委李貴敏傍晚變更議程，改邀林志嘉列席「國會議事中立及院區管理缺失」進行專題報告並備詢。李貴敏表示，憲政國家開會，程序問題應是最優先、最基本，希望院方說明未何可以不遵守法律明訂的規定。

而根據林志嘉送給司委會的書面報告內文則提到：會議主席議事中立化的意思是原則上不介入實質問題的討論，或不採特定立場，甚至是不參與投票。但是中立化的內涵也包括嚴守議事程序，排除破壞紀律或違反程序的行為等，以利議事程序順利進行。