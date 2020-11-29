勞保基金弊案 時力籲推動吹哨者保護法揪犯罪黑數

時代力量立委王婉諭表示，勞保基金傳出炒股弊案，勞動部勞動基金運用局內稽內控明顯出現缺失，身為勞金局長的蔡豐清，應當負起政治責任，就算是事務官出身，也不應在公務員的保護傘之下事不關己；這事件也凸顯了吹哨者保護法的急迫性，應儘速推動立法，揪出更多躲在吹哨者背後的犯罪黑數。

王婉諭說，勞動基金弊案已不是首例，要人民如何相信勞動部已經虛心檢討，不會讓同樣的事情再次發生，勞動部口口聲聲稱勞保基金需要改革，但若不先清理門戶端正風紀，恐難讓人民不擔心。

民眾黨立委賴香伶也在臉書表示，勞動基金都是勞工一點一滴辛苦賺來的血汗錢，整體的管理本應公開透明，此事也凸顯勞動基金的監管出現重大漏洞，勞動部必須徹底檢討。賴呼籲，司法單位應徹底調查、毋枉毋縱，儘速查明真相、追回不法所得。