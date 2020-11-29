快訊

宜蘭豪雨！ 北北基花大雨 今晚至明晨低溫下探16度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

勞保基金弊案 時力籲推動吹哨者保護法揪犯罪黑數

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
勞保基金傳出炒股弊案。報系資料照
勞保基金傳出炒股弊案。報系資料照

時代力量立委王婉諭表示，勞保基金傳出炒股弊案，勞動部勞動基金運用局內稽內控明顯出現缺失，身為勞金局長的蔡豐清，應當負起政治責任，就算是事務官出身，也不應在公務員的保護傘之下事不關己；這事件也凸顯了吹哨者保護法的急迫性，應儘速推動立法，揪出更多躲在吹哨者背後的犯罪黑數。

王婉諭說，勞動基金弊案已不是首例，要人民如何相信勞動部已經虛心檢討，不會讓同樣的事情再次發生，勞動部口口聲聲稱勞保基金需要改革，但若不先清理門戶端正風紀，恐難讓人民不擔心。

民眾黨立委賴香伶也在臉書表示，勞動基金都是勞工一點一滴辛苦賺來的血汗錢，整體的管理本應公開透明，此事也凸顯勞動基金的監管出現重大漏洞，勞動部必須徹底檢討。賴呼籲，司法單位應徹底調查、毋枉毋縱，儘速查明真相、追回不法所得。

勞動部 王婉諭 時代力量

延伸閱讀

單親媽殺兒女判死 律師聲明上訴

單親媽「7年24小時無自由」殺兩子被判死 王婉諭：她的無力應被看見

王婉諭：4屋以上者比例恐達22% 內政部數據有誤差

影／時力立委呼籲囤房稅刻不容緩

相關新聞

2024勁敵？鄭文燦柯文哲出席路跑活動 刻意王不見王

台北市大直美堤河濱公園今天上午舉辦路跑活動，儘管台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦等人受邀出席，不過兩人行程卻被刻意排開，是...

布局2022？ 林右昌電影包場邀柯團隊2前大將副手

布局2022？綠營2022北市長選舉呼聲高的基隆市長林右昌，今晚將在台北欣欣影城包場，邀300位北市好友觀賞金馬國片「親...

國是論壇被沒收 藍批游錫堃一心配合政院要求專案報告

行政院長蘇貞昌27日在朝野衝突、豬內臟滿天飛中完成施政報告。國民黨立院黨團總召林為洲批評立法院長游錫堃過程中過度配合行政...

移民署家庭教育活動慶感恩 新住民感謝台灣

歡慶西洋感恩節之際，移民署偕新住民舉辦家庭教育活動時也加強宣導政府秋冬防疫「洽公應戴口罩」等政策，新住民們也在手貼火雞留...

勞保基金弊案 時力籲推動吹哨者保護法揪犯罪黑數

時代力量立委王婉諭表示，勞保基金傳出炒股弊案，勞動部勞動基金運用局內稽內控明顯出現缺失，身為勞金局長的蔡豐清，應當負起政...

孫大千列八項行為 批民進黨已成納粹化獨裁政權

國民黨立委為抗議蔡政府進口萊豬，日前在立法院院會丟豬內臟，遭民進黨團總召柯建銘批評秀下限，國民黨主席江啟臣表示，不杯葛是...

台日關係詭譎 學者：日本記得蔣以德報怨

中日關係詭譎，兩國人民時而相互打氣，卻也因主權問題生爭議釣魚台爭議僵持不下。中研院近代史研究員黃自進昨說，兩國友好與對日...

北市興隆公園展成果 柯尊馬搶藍票？

前總統馬英九受北市府之邀，昨天再與台北市長柯文哲同台，出席興隆公園更新成果發表。東道主柯文哲禮讓馬英九先致詞，馬英九展現...

中日愛恨交織 學者：所有日本人都記得蔣介石以德報怨

中日關係詭譎，兩國人民時而相互打氣，卻也因釣魚台爭議僵持不下。中研院近代史研究所研究員黃自進今天表示，兩國友好與對日抗戰...

能政治歸政治、藝文歸藝文 放過故宮嗎？

身為台北市民有件幸福的事，就是離故宮很近，有些時段甚至能免費參觀。故宮是台灣的觀光地標，除了文化意涵，務實來看，還能為國家帶來穩定豐厚的收入，但由於故宮收藏的是當年從大陸運出的「國寶」，免不了被賦與政治意義，屢傳改名、降級消息，都是懷璧其罪。

【故宮改制2】故宮遷台原擠在台中 陳誠讓出官舍土地才搬家升級

故宮博物院遷台後，最早落腳在台中北溝，1965年才遷至台北外雙溪。與政府高官不乏貪圖個人享受，動輒浪費公帑相比，當時行政院長陳誠無私地，將國防部為他興建官邸的土地慷慨捐出，故宮遷建台北才有如今落腳之處。

蔡英文參訪金融博覽會 抽到「台灣好錢途」上上籤

蔡英文總統今天參加「今周刊」主辦的金融博覽會，在財政部長蘇建榮、金管會主委黃天牧陪同下，體驗金融創新服務。在國泰攤位參訪...

熱門新聞

中日愛恨交織 學者：所有日本人都記得蔣介石以德報怨

下月起來台須出示核酸檢驗 晚上美回台班機幾乎滿班

立院內丟豬內臟 BBC：台灣國會全武行惡名昭彰

AIT處長：台是美全球軍售第一國家 明年還有軍售

英媒：中國研究稱冠狀病毒疾病源於去年夏天印度

影／1個打35藍立委？陳柏惟放話：我下次要挑戰36個！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。