布局2022？ 林右昌電影包場邀柯團隊2前大將副手

布局2022？綠營2022北市長選舉呼聲高的基隆市長林右昌，今晚將在台北欣欣影城包場，邀300位北市好友觀賞金馬國片「親愛的房客」，據了解，林右昌也請幕僚親自邀請柯市府兩位前副市長，包括現任高雄市副市長林欽榮，及現任監察委員陳景峻，這也是林右昌挖角柯團隊前發言人後，再度嗅得林右昌積極布局北市選戰。

儘管距離2022選戰尚有2年，不過近來林右昌鴨子划水，透過文化活動接上北市地氣，頻頻拜會藝文圈試水溫，先前與導演魏德聖對談，這次還電影包場。知情人士說，儘管黃珊珊最近勤走校園演講，林右昌年底開始，也準備走入台北市的校園，與大學生面對面對談，搶攻台北市年輕選票的意味相當濃厚。

這次林右昌在台北電影包場，據了解，還有企業界、科技界、政壇與媒體圈大咖受邀，包括知名主持人鄭弘儀、張雅琴，台北市醫師公會理事長、立委邱泰源等。林右昌也邀請台北市黨務組織系統的好友團。

勇奪三座金馬的國片「親愛的房客」，因導演鄭有傑劇本創作靈感來自基隆，且有80％以上在基隆取景，基隆市長林右昌在該片獲獎後曾特別拜託基隆影城能夠重新上檔，林也在上周五晚間率市府局處首長觀賞，今天則是在台北影城包場，力挺國片外，也被解讀布局2022意味濃。