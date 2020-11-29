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愛女在南韓遭撞身亡 外交部：盡可能協助民眾請願
衛福部嘉義醫院麻醉科主任曾慶暉28歲的女兒日前在南韓遭酒駕撞死，親友在悲痛之下發起連署，盼南韓當局修法嚴懲酒駕。我外交部今天表示，雖然涉及南韓內部修法議題，但如能順應民眾請願呼聲作出正面回應，將儘可能協助其成。
曾姓女性國人6日晚間在南韓首爾市區依交通號誌指示通過馬路時，不幸遭酒駕駕駛車輛撞擊，當場身故，曾女在韓就讀學校接獲通知後，立即連絡其在台父母。
外交部指出，曾女父母經外交部及駐南韓代表處協助下，於9日取得赴韓簽證及居家隔離豁免書，隨即前往南韓，在代表處同仁陪同協助下處理相關事宜。
外交部表示，依據南韓總統府（青瓦台）請願網站規定，任何人均可透過臉書、推特等社群媒體帳號在該網站請願，以及對網站上的請願活動表示贊同。如果請願事項在提出30日內連署人數達20萬人以上，南韓政府或青瓦台（包括相關部會首長、大統領首席秘書官或輔佐官等）將予以答復。
外交部表示，防制酒駕肇事向為我國政府所重視，外交部對此不幸事件甚感悲痛不捨。我駐南韓代表處在獲悉曾女父母及友人向青瓦台提出上述請願後，曾協助將相關訊息轉知我國在韓留學生、台商及僑民。
外交部表示，本案已達連署門檻，雖涉及南韓內部修法議題，但如果能順應民眾請願呼聲作出正面回應，避免類似不幸事件再度發生，外交部將儘可能協助其成。
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