北市宜蘭同鄉會大會登場 蔡總統談經濟、拚防疫

台北市宜蘭同鄉會今舉辦會員大會，同為宜蘭人的立法院長游錫堃、宜蘭縣長林姿妙等人也都受邀出席，蔡英文總統也以貴賓到場。蔡總統先感謝宜蘭人對她的支持，提到疫情時說「只要團結，做什麼事情都可以成功」；蔡總統提醒，12月起防疫會更加嚴格，國人出入公共場所要戴口罩，但也盼民眾能出門消費拚經濟，協助台灣觀光旅遊度過難關。

蔡總統表示，因為疫情，有一段時間集合性活動受限制，但台灣防疫成績亮眼，民眾生活沒有受到太大影響，主要是因為國人團結合作，配合中央流行疫情指揮中心的政策，防疫才能成功。

蔡總統也感謝行政院和立法院，帶領協調立法委員，讓防疫預算可以順利過關，「這次疫情提醒我們，製藥團結，什麼事情都可以成功」。

提到經濟狀況，蔡總統說，台灣目前經濟穩定成長，日前主計處預估，今年經濟成長率有2.54%，「2.54%在平日很普通，但在疫情期間，還能有2.54%這個數字，很令人興奮」。除了經濟成長，未來還要顧到社會福利，台灣人口老化需要更多照顧，建立社會安全網，增加嬰幼兒相關預算到1000億元，減緩少子化問題。