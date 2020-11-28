蔡英文參訪金融博覽會 抽到「台灣好錢途」上上籤

蔡英文總統今天參加「今周刊」主辦的金融博覽會，在財政部長蘇建榮、金管會主委黃天牧陪同下，體驗金融創新服務。在國泰攤位參訪時，還與AI（人工智慧）智能算命「ATM林祖媽」互動，抽出上上籤，被形容為預示台灣明年錢景將走出低潮、轉趨樂觀。

蔡總統今天下午抵達後，停留約15分鐘，她先於中國信託體驗可阻詐騙、可綁定line優惠功能的多功能ATM，後續轉往台灣銀行參觀首度在民眾面前亮相的「999.9純金」金塊。

蔡總統隨後轉往國泰金控攤位時，特別停下來體驗點光明燈的AI智能算命、受邀抽籤詩，現場抽出上上籤，內容為「日出雲散好兆頭，光明照耀好心情，一路直通好錢途，國泰民安世繁華」。籤詩解讀，台灣將走出今年的陰霾，明年開始將有新的光明前途，台灣也能平安昌隆，蔡總統也因好兆頭開心點頭謝謝大家。

最後，蔡總統於永豐金控體驗最新的「大戶DAWHO」智能理財應用，模擬自己面臨買房成家、或小額投資時可能遇到的需求。