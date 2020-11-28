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質疑故宮降格推去中化 國民黨：損害國家重要文物價值

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
行政院推動組織改造，傳出有意將故宮博物院改隸文化部，等於由二級機關降為三級機關。不少藍綠時代的故宮前正副院長反對。 聯合報系資料照片
行政院推動組織改造，傳出有意將故宮博物院改隸文化部，等於由二級機關降為三級機關。不少藍綠時代的故宮前正副院長反對。 聯合報系資料照片

行政院推動組織改造，傳故宮博物院將更名為「華夏博物館」，並由直屬行政院，改隸文化部，等於由政院二級機關降為三級機關。國民黨下午發新聞稿表態，呼籲蔡政府切勿因政治因素或意識型態的考量，損及國家重要文物資產的價值。

國民黨表示，國民黨立院黨團將於教育委員會安排專案報告，要求相關官員說清楚，現行編制與運作有出現什麼滯礙難行問題？若無意識型態考量，為何硬要故宮降級？

國民黨表示，故宮直屬行政院，由國家最高行政機構整合各方資源，妥適運用國家重要文物資產價值，也凸顯國家對歷史文化重視；近70萬件歷史文物的維護保存應受行政院、立法院、監察院、審計部等層層監督，以策國家文化資產安全。

國民黨質疑，故宮文物不僅具展覽的國際宣傳價值，更涉及保存及研究專業領域，併入文化部勢必縮編職能，如何支撐故宮各項專業重要工作？無法接受民進黨基於政治因素或意識型態考量而縮減故宮層級與員額。

國民黨強調，故宮直屬行政院層級，故宮院長需赴立法院備詢，其預算及業務受到國會直接監督，能確保故宮各項業務的專業運作；民進黨過去種種的思維與作法，令人不得不懷疑故宮降級含有政治意識型態的考量。

國民黨舉例，2007年行政院長蘇貞昌曾公開喊出「台灣要正名」，隨即行政院會就針對「故宮博物院組織條例修正草案」中文字修正「去中國化」，將其中寶物來自「北平故宮」與「中央博物院」等文字刪除。

國民黨說，當時扁政府時期的蘇內閣也將前述條文中「加強對中國古代文物藝術品之徵集、研究、闡揚」修正為「加強對國內外文物及藝術品的徵集、研究、闡揚」；2018年時任故宮院長陳其南也不諱言，上任後重要任務是「故宮台灣化」。

故宮 國民黨 行政院

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