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藍委立院砸內臟 張茂桂：提供社會超級爛的行為樣本

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
黃昆輝教授教育基金會今舉行教育政策研討會，左起台師大教授李琪明、邀請總統府資政蕭新煌、中研院兼任研究員張茂桂、台師大教務長劉美慧，共同研討「培育成熟民主社會的公民素養」。記者趙宥寧／攝影
黃昆輝教授教育基金會今舉行教育政策研討會，左起台師大教授李琪明、邀請總統府資政蕭新煌、中研院兼任研究員張茂桂、台師大教務長劉美慧，共同研討「培育成熟民主社會的公民素養」。記者趙宥寧／攝影

藍營立委昨在立法院內丟擲豬皮與豬內臟，引發外界議論。前大考中心主任、中研院兼任研究員張茂桂指出，過去參與課審大會後也發現，若公民素養有問題，是成年人的問題，不是年輕人的問題，「年輕人都跟你們學的！」。他說，立委可以丟豬內臟在地上，為何老百姓不能砸雞糞？提供社會超級爛的行為樣版，年輕人怎信服？他認為，對正義思考要有責任性，是對自己選擇的責任，不是要求別人的責任。

黃昆輝教授教育基金會今舉行教育政策研討會，下午場邀請總統府資政蕭新煌、台師大教授李琪明、中研院兼任研究員張茂桂、台師大教務長劉美慧共同研討「培育成熟民主社會的公民素養」。

針對國內公民素養教育，李琪明表示，近年世界與台灣局勢變化快速，台灣歷經三次總統選舉政黨輪替，另有白衫軍運動、太陽花學運，以及同婚專法，台灣朝自由、民主、人權國家邁進一大步，但台灣現今的公民素養，仍面臨許多新舊挑戰。

李琪明說，近年「後真相」儼然成為新的意識形態，扭曲公民素養培育的到得本質，相伴產生反制、民粹、假新聞、極端，以及仇恨語言，讓公民素養培育強調的道德理性與情感受到扭曲。

李琪明也提到，受全球化影響，台灣似有日益傾向英美教育改革中的市場化、績效責任、卓越的方向，高等教育朝右靠攏，把國家推向追求效能的企業體，教育朝「卓越」歪斜，摧毀公民素養的道德根基；此外，數位網絡的發展，也將重新界定自由與人際的界線，常會產生道德兩難與判斷難度。

若要解決這三大挑戰，李琪明也給予三點意見，重建公民素養培育的新道德基礎，包含強化批判反省與道德思辨、倡議社會正義與肯認多元，以及重建關懷關係與永續發展的公民素養培育。

張茂桂則提出建議，他認為，台灣已經有非常多批判，但多淪於修辭學、小聰明的膚淺批判，也助長懷疑論跟陰謀論；社會缺乏「深刻的批判」，也需要傾聽能力。他也批評，過去在課審大會強調溝通、互動、共好，但實際上，會場中最缺乏這些行為，大會內談的教育理念是非常虛偽的。

張茂桂說，在課審大會結束後，開始覺得公民素養是成年人的問題，不是年輕人的問題，「年輕人都是跟你們學的」。他也以昨日立院內臟大戰為例，直言「如果立法院可以丟那些垃圾在地上，老百姓為何不能拿雞糞丟人家的餐廳？」，提供社會超級爛的行為樣本，卻又說你們缺乏公民素養，要是年輕人，會覺得這件事情是對的嗎？

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