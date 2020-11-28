影／打開司法院！下午開放參觀晚上點燈 院長歡迎民眾

今年8月國民法官法完成，2023年後全國人民都有機會被選為國民法官參與案件審判，司法院完工86年來今天第一次開放民眾參觀，目的在宣示司法將抱持「開放」態度歡迎人民，盼人民相信司法。今天的「打開司法院」活動下午2點開始到晚上6點，有建築師現場導覽，介紹大法官會議室、院長室等空間。

司法院長許宗力說，這是司法大廈1934年落成後第一次向民眾開放自由參觀，司法大廈在日治時期，是台灣總督府高等法院、台北地方法院及檢察局的所在地，二次戰後司法院再次辦公，司法大廈見證台灣近百年來的演變、改革與演進。

許宗力指出，今年8月完成國民法官法立法，全國人民2023年起都有機會被選任成國民法官，在這一脈絡之下，今天舉辦開放司法院活動，用另外一種具象方式，讓民眾進入大廈，見證司法近百年來改革的建築物，讓民眾多了解司法。

司法院在走廊空間、院長室等處懸掛書法水墨名家朱振南、攝影創作者馬賽Kyo、視覺藝術黑青設計團隊的創作作品，今天這3位藝術家都到場，還有日治時期司法建築專家吳嘉真。

其中，朱振南說，司法為民，藝術為人，司法為民後，人民生活安定、安樂，藝術為人後，說明如何在藝術表達上充實生活內涵，給人民真、善、美感受啟發。

許宗力一早帶媒體參觀院長室、大法官會議室。司法院表示，2023年後，被選為國民法官的民眾，與職業法官一起參與案件的審理，並依法作成判決，正是國民法官法改革目標的體現。

司法院指出，今天晚上將在司法院大禮堂與紀錄片平台「Giloo紀實影音」合作，舉辦3場司法相關議題的紀錄片放映，以及1場映後座談，傍晚開始點亮燈光，歡迎民眾共同欣賞燈光照耀下的古蹟之美。