影／打開司法院！下午開放參觀晚上點燈 院長歡迎民眾
今年8月國民法官法完成，2023年後全國人民都有機會被選為國民法官參與案件審判，司法院完工86年來今天第一次開放民眾參觀，目的在宣示司法將抱持「開放」態度歡迎人民，盼人民相信司法。今天的「打開司法院」活動下午2點開始到晚上6點，有建築師現場導覽，介紹大法官會議室、院長室等空間。
司法院長許宗力說，這是司法大廈1934年落成後第一次向民眾開放自由參觀，司法大廈在日治時期，是台灣總督府高等法院、台北地方法院及檢察局的所在地，二次戰後司法院再次辦公，司法大廈見證台灣近百年來的演變、改革與演進。
許宗力指出，今年8月完成國民法官法立法，全國人民2023年起都有機會被選任成國民法官，在這一脈絡之下，今天舉辦開放司法院活動，用另外一種具象方式，讓民眾進入大廈，見證司法近百年來改革的建築物，讓民眾多了解司法。
司法院在走廊空間、院長室等處懸掛書法水墨名家朱振南、攝影創作者馬賽Kyo、視覺藝術黑青設計團隊的創作作品，今天這3位藝術家都到場，還有日治時期司法建築專家吳嘉真。
其中，朱振南說，司法為民，藝術為人，司法為民後，人民生活安定、安樂，藝術為人後，說明如何在藝術表達上充實生活內涵，給人民真、善、美感受啟發。
許宗力一早帶媒體參觀院長室、大法官會議室。司法院表示，2023年後，被選為國民法官的民眾，與職業法官一起參與案件的審理，並依法作成判決，正是國民法官法改革目標的體現。
司法院指出，今天晚上將在司法院大禮堂與紀錄片平台「Giloo紀實影音」合作，舉辦3場司法相關議題的紀錄片放映，以及1場映後座談，傍晚開始點亮燈光，歡迎民眾共同欣賞燈光照耀下的古蹟之美。
司法院強調，今天活動理念就是「開放」，「司法的大門已經敞開」，未來代表司法將抱持開放心態，讓民眾多元聲音、意見走進法院，在不遠的未來，將讓民眾坐上法台參與審判，讓司法與社會之間能夠持續對話、保持連結，進而讓更多民眾信任司法。
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