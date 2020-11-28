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高嘉瑜成話題女王 聲量超車蘇揆僅次蔡英文
民進黨立委高嘉瑜近來話題不斷，從買房議論，到出國考察買名牌，屢屢攻占新聞版面，連帶使網路聲量創新高；在近7日的全國前50名政治人物網路聲量排行榜中，超越行政院長蘇貞昌高居第二名，僅次於總統蔡英文。
根據統計網路聲量網站「網路溫度計」統計資料顯示，高嘉瑜進7內累積有約84000篇的網路討論，其中負面評價佔了其中的26%，負面評價的比例低於蔡英文的29％與蘇貞昌的31%，顯示雖然高嘉瑜近來在媒體版面上多為爭議事件，但高受傷害程度仍低於蔡政府在萊豬議題上引發的民怨。
單論立法委員網路聲量，高嘉瑜也名列第一，緊追在後的是國民黨立委江啓臣、蔣萬安；但高嘉瑜在代表民眾好感度的「好評影響力」得分上，以6.57輸給蔣萬安的7.1。
若把各陣營潛在的台北市長候選人網路聲量拿來一起比較。被視為綠營可能奇兵的衛福部長陳時中在全國前50名政治人物網路聲量排行榜中名列第6；藍營部分蔣萬安排名第20，另有已放話參選2022初選的台北市議員羅智強排名39，對參選市長始終未鬆口的國民黨副秘書長李彥秀也以44名進入榜中；而台北市長柯文哲力挺的接班人副市長黃珊珊則未在榜中。
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