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司法院完工86年第一次開放參觀 大法官開會用毛筆簽到
司法院今天下午舉辦「打開司法院」活動開放民眾參觀司法院，包括二樓走廊空間、院長室、大法官會議室、貴賓室、憲法法庭等，司法院長許宗力一早帶媒體參觀瀏覽，進入大法官會議室時，建築空間挑高，氣氛莊嚴，許宗力說，今年8月通過國民法官法，這活動代表司法將創造更多與人民對話空間，讓人民走進司法。
司法院是1934年完工，這是首次開放民眾參觀，平時戒備森嚴。今天的活動時間是今天下午2點開始，依序為建築師導覽、藝術家介紹作品，傍晚5點將點亮司法院建築的燈，邀民眾欣賞於夜色下燈火通明司法院之美。
許宗力一早帶媒體參觀瀏覽，走進大法官會議室時，他說，大法官會議一周開3次，一次半天，所有大法官解釋都在這會議室討論，還有書記官、大法官助理在旁，這個空間存在的憲政意義很重大。
會議桌上展示釋字第791號（通姦除罪化）、釋字第365號（性別平等）、釋字第748（同性結婚）等。
日治時期司法建築專家吳嘉真說，這個會議室原本是給高等官員使用的食堂，線條簡潔，如今看到大法官所端出的「菜色」，是人性、權利、解釋等互相思辯的結果。
許宗力指出，大法官會議室挑高，有建築美學，氣氛莊嚴，是大法官解釋的空間，意義深遠。
許宗力強調，台灣不管藍、綠政黨，都是依據自由民主憲政秩序作為價值核心，大法官作任何解釋，也是依據這套憲法價值核心。
許宗力提到，大法官會議室入口右手邊是大法官簽到表，每次大法官開會都必須簽到，傳統上是用毛筆，這是歷史，也會準備簽字筆，大法官也可以用簽字筆簽。
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